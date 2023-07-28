科技戰搶人才！砸錢狂挖半導體菁英　4地檢署聯合搜索9偽資陸企

▲法務部調查局同步偵辦陸企非法在台挖角高科技人才案。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）



記者黃哲民、蔡怡萍／台北報導

由於美中科技角力持續暗潮洶湧，大陸方面為尋求更高超精密的技術，並提升其半導體自給率，達成半導體自主化，不斷以高薪挖角台灣半導體人才，及購併我國高科技公司。法務部調查局為落實「杜絕科技人才遭挖角，保護戰略性產業俾完善國安防護網」之國安政策指示，繼今年5月，再次於7月同步4處地檢署，合作偵辦陸企非法在台挖角高科技人才。

調查局指出，這次偵辦對象有數家大陸「國家積體電路產業投資基金」（簡稱大基金）及「中國科學院」投資人民幣數億元之「戰略性」企業，該等陸企來台非法挖角之科技人才領域，可以說是包羅萬象，包含DRAM、NAND FLASH、SSD、電容屏觸控及人工智能核心處理芯片等。

另外調查發現，由大陸紫光集團投資，分別提供自動化指揮系統、晶片，予中共解放軍及華為之「重磅級」陸企，長年以僑外資辦事處、台資公司「外衣」隱藏其真實陸資身分，惟該等公司長期進項遠大於銷項，均係透過大陸母公司以海外帳戶，挹注每月新台幣數百萬元供員工薪資及營運使用，另為恐遭我司法機關偵辦，又刻意不在公司登記地址營運，試圖掩飾其在台非法行徑。

法務部調查局於今年7月24日至28日報請台北、士林、新竹及橋頭，共4處檢察署檢察官指揮5個外勤處站，同步偵辦陸企來台非法從事挖角我高科技人才案件，總計搜索34處所，詢問57人，同步偵辦9家違法陸企(含研發中心)，分別為：台北市調查處偵辦偽外資新○公司案；新北市調查處偵辦偽台資樂○公司案、偽台資特○公司案、及偽外資楚○公司案；桃園市調查處偵辦偽台資睿○公司案、及偽台資鰭○公司案；新竹縣調查站偵辦偽外資鳴○公司案；高雄市調查處偵辦偽台資道○公司案。