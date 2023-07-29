基隆女買內衣「1380元→190萬」！店員開錯發票慘了　驚動警協尋

▲一名女店員在為顧客開發票時，誤把價值1380元的內衣輸入成190萬4400元。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者閔文昱／綜合報導

基隆一名內衣專櫃的女店員日前在為顧客結帳時，不慎將1380元的商品打成190萬4400元，直到當天在作帳時才發現鬧出大烏龍，擔心暴增的營業稅恐會由她來承擔，當晚嚇到無法入眠，所幸隔天報警後，在警方的幫助下成功尋回該名顧客，並重新開立發票，才化解這場危機。

基隆市警察局指出，基隆市某百貨賣場一名在內衣專櫃擔任店員的女子19日報案，表示前一天她在為一名女顧客結帳時，誤把價格1380元的女用內衣誤植為190萬4400元，並將開出的發票交給對方，直到當晚打烊前作帳才發現，不過早已不知要去哪找這名女顧客。

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為此，女店員擔心將要負擔暴增的營業稅，當晚焦慮到無法入眠，隔天馬上就在主管陪同下到警局報案，希望警方協助找出這名女顧客。

警方獲報後，依照女顧客離去方向調閱周邊路口監視器，耗費2個小時終於找到對方，並順利追回錯誤的統一發票，讓女店員得以將這張發票作廢，重新開出正確金額的發票。女店員事後也相當感激，頻頻向警方道謝，讓她不至因為此次烏龍而丟了飯碗。