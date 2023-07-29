　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆女買內衣「1380元→190萬」！店員開錯發票慘了　驚動警協尋

▲▼內衣。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲一名女店員在為顧客開發票時，誤把價值1380元的內衣輸入成190萬4400元。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者閔文昱／綜合報導

基隆一名內衣專櫃的女店員日前在為顧客結帳時，不慎將1380元的商品打成190萬4400元，直到當天在作帳時才發現鬧出大烏龍，擔心暴增的營業稅恐會由她來承擔，當晚嚇到無法入眠，所幸隔天報警後，在警方的幫助下成功尋回該名顧客，並重新開立發票，才化解這場危機。

基隆市警察局指出，基隆市某百貨賣場一名在內衣專櫃擔任店員的女子19日報案，表示前一天她在為一名女顧客結帳時，誤把價格1380元的女用內衣誤植為190萬4400元，並將開出的發票交給對方，直到當晚打烊前作帳才發現，不過早已不知要去哪找這名女顧客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為此，女店員擔心將要負擔暴增的營業稅，當晚焦慮到無法入眠，隔天馬上就在主管陪同下到警局報案，希望警方協助找出這名女顧客。

警方獲報後，依照女顧客離去方向調閱周邊路口監視器，耗費2個小時終於找到對方，並順利追回錯誤的統一發票，讓女店員得以將這張發票作廢，重新開出正確金額的發票。女店員事後也相當感激，頻頻向警方道謝，讓她不至因為此次烏龍而丟了飯碗。

ET快訊
男女「颱風天登山」受困　恐吃25萬罰單

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆女買內衣「1380元→190萬」！店員開錯發票慘了　驚動警協尋

萬安演習正妹6秒跑進超商「日媒重播率最高」　日網：太有魄力了

70歲翁就診驚覺「全身臟器左右相反」！醫照X光愣：萬中無一的身體

哪一道「熱炒料理」最代表台灣？　鄉民激推它：每次上菜瞬間消失

92億股息入帳！郭台銘親曝「要怎麼花」：這就是我的理財之道

杜蘇芮颱風影響台南停電6萬2652戶　台電191人全力搶修全數復電

殘缺「詭異照片」每PO出就瘋傳！調查文如都市傳說⋯被讚衝擊神作

快訊／6縣市豪大雨特報！外圍環流雨勢強襲　最新警戒區域曝

78歲翁不抽菸、無三高突然失智！竟是住這「嫌惡設施」旁害的

快訊／宜蘭21：18發生「規模4.5地震」　最大震度3級台北有感

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

婦偷拿備用鑰匙悠哉闖空門　屋主親戚怒轟：不是第1次

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

高雄百貨營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班無奈：淋得一身濕

基隆女買內衣「1380元→190萬」！店員開錯發票慘了　驚動警協尋

萬安演習正妹6秒跑進超商「日媒重播率最高」　日網：太有魄力了

70歲翁就診驚覺「全身臟器左右相反」！醫照X光愣：萬中無一的身體

哪一道「熱炒料理」最代表台灣？　鄉民激推它：每次上菜瞬間消失

92億股息入帳！郭台銘親曝「要怎麼花」：這就是我的理財之道

杜蘇芮颱風影響台南停電6萬2652戶　台電191人全力搶修全數復電

殘缺「詭異照片」每PO出就瘋傳！調查文如都市傳說⋯被讚衝擊神作

快訊／6縣市豪大雨特報！外圍環流雨勢強襲　最新警戒區域曝

78歲翁不抽菸、無三高突然失智！竟是住這「嫌惡設施」旁害的

快訊／宜蘭21：18發生「規模4.5地震」　最大震度3級台北有感

北市大安驚傳持刀隨機傷人　美籍女子「路過被拉扯」肩膀擦挫傷

基隆女買內衣「1380元→190萬」！店員開錯發票慘了　驚動警協尋

萬安演習正妹6秒跑進超商「日媒重播率最高」　日網：太有魄力了

美國6月PCE年增3.0%　放緩至2年多來低點

70歲翁就診驚覺「全身臟器左右相反」！醫照X光愣：萬中無一的身體

爸爸LINE誤傳情色片！　女兒尬爆求救：該怎麼回？

哪一道「熱炒料理」最代表台灣？　鄉民激推它：每次上菜瞬間消失

統神季後賽最大對手！FAK輔助鬼開終結詛咒、地獄豬晉級路艱困

埋凍土「4.6萬年線蟲」一澆水就復活！　還產下100多個後代

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊：我怎麼了？

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

生活熱門新聞

92億股息入帳！郭台銘親曝要怎麼花

宜蘭規模4.5地震　最大震度3級

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

超正檢察官10年前是「宅男」　照片公開

他砸150萬開拾汣茶屋！7天獲利驚人

6縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

超速40公里重罰3.6萬！民眾吃不消喊放寬　交部拒絕曝原因

颱風前「帝爺公蛇」現身　專家：這2個月要注意

臨時宣布停班課！陳其邁無奈曝心聲：很困難的決定

北科大總召首發文！　秀新畫作　

元老級北車街友　勸後輩：年輕不懂事，老了會後悔

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

12星座「最新一周運勢」！雙魚小心惹麻煩

更多熱門

相關新聞

曬「1000萬發票中獎截圖」！眼尖網抓1處喊假

曬「1000萬發票中獎截圖」！眼尖網抓1處喊假

統一發票5-6月25日開獎，統一超商共有4位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎，近來有不少幸運兒分享中獎的喜悅，一名網友也興奮PO出截圖，中了1000萬元，開心到哭出來，不過貼文曝光後，許多網友認為「怪怪的」，質疑真實性，「自己手動輸入發票號碼，人人都中1000萬」。

雲端發票中獎100萬「結果竟是800元」！苦主崩潰

雲端發票中獎100萬「結果竟是800元」！苦主崩潰

打開雲端發票「爽中1000萬」！幸運兒：還要上班嗎

打開雲端發票「爽中1000萬」！幸運兒：還要上班嗎

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

快訊／全家開出2張千萬發票

快訊／全家開出2張千萬發票

關鍵字：

內衣發票

讀者迴響

熱門新聞

美男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮讓他超自豪

鳳梨認吸毒：我確實做過！　宣布提告

92億股息入帳！郭台銘親曝要怎麼花

喊「請中共照顧基隆人」呂美玲宣布退出國民黨

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

鳳梨爆她偷拍對話外流、打電話要錢！罔腰發聲了

鳳梨認曾吸毒！蝦皮搜「K盤」：5星好評附圖

颱風遛狗　路上遇到的全是同品種

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

鳳梨墮胎「對質私訊」扯出罔腰！

男女颱風天登山受困　

馮語婷再開炮！爆鳳梨拉K「是持續發生的」

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

法國男「極限運動失手」68樓墜落身亡

宜蘭規模4.5地震　最大震度3級

更多

最夯影音

更多
杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面