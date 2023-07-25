快訊／全家開出2張千萬發票　中獎名單快看

▲112年5、6月統一發票開獎了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

快來對獎！112年5、6月統一發票於今（25）日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「29268886」、200萬元特獎號碼則是「12912565」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出2張千萬發票，最低只花122元就抱走千萬，200萬特獎部分也有1位幸運兒中獎。

▲全家中獎發票名單。（圖／業者提供）

全家本期中獎發票開出2組特別獎1000萬元，分別落在行勝店、雲林水林店，其中，有消費者只花122元就幸運中大獎；特獎200萬元則開出1組，幸運得主於中山捷運站店購買FamiCollection綠拿鐵等商品，僅花費92元就把200萬抱回家；頭獎20萬元則有3位幸運兒，分別於高雄星光店、新營車站店及楊梅金品店開出，最低僅花58元就中獎。

除外，雲端發票專屬百萬元獎部分共開出4組，分別位於高雄民如店、大雅金雅環店、恆春麗園店、辛館店，其中，有消費者花費74元購買Let’s Café熱美式等品項即獲得100萬大獎，相當幸運。

▲112年5、6月統一發票中獎獎號。（圖／《ETtoday新聞雲》製作）

另，根據財政部統計，今年3、4月未領千萬發票中，包含在南投7-11消費62元買食品，就中千萬大獎的幸運兒，還有花100元在高雄市岡山區的sanlong山隆加油站加油、北市信義區Google Play買應用程式、屏東縣高樹鄉全家買遊戲點數等共4位千萬得主，還有7張200萬特獎等領，提醒中獎者應於112年9月5日前領獎。