絲路經濟1／沙漠裝1萬2000面反光鏡　敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

記者蔡儀潔／甘肅報導

位於大陸西北內陸的甘肅是個不折不扣的「風光大省」，其中敦煌市年均日照時數高達3258小時，當地近年發展「高科技」光熱發電項目，建造了最大的商業化塔式光熱發電站，透過1萬2000面「定日鏡」反射太陽光，實現集熱發電。

▼ 敦煌戈壁中建了1萬2000面定日鏡反射太陽光，實現集熱發電。（圖／記者蔡儀潔翻攝）



光熱資源大省

甘肅省不僅戈壁遼闊、地勢平坦，而且光能資源豐富，有效儲量逾1億千瓦，其中位於騰格里沙漠的邊緣的敦煌市，是太陽能資源最豐富的區域，可開發量達8600萬千瓦，可以說「陽光」是這裡最大的特產！

據大成聚光熱電公司高級工程師孔令剛介紹，光熱發電其實分為2大類、4種形式，分別是點聚焦、線聚焦、線性菲涅耳式及拋物面槽式鏡，其中敦煌大成聚光熱電有限採用的是線性菲涅耳式，首航項目則採用點聚焦式。

▲定日鏡透過不同角度反射太陽光。（圖／記者蔡儀潔攝）

「點」式發電

敦煌市在當地建設了面積60多平方公里的光電產業園區，其中最值得關注的是首航節能100兆瓦「塔式光熱發電項目」。《東森新媒體ETtoday》記者近日實際走進光熱發電園，看著戈壁中數以萬計的巨型反光鏡，宛如走進科幻電影一般。

▲空拍首航高科光熱園。（圖／記者蔡儀潔攝）

據首航高科董事長黃文博介紹，塔式太陽能發熱屬於「點式」聚焦集熱系統，現場有1萬2000面「定日鏡」，每面由35個小鏡子組成，每面小鏡子相當於「1.6公尺x2公尺」床鋪大小，所有鏡子共約140萬平方公尺，若鋪成玻璃棧道，相當於來回太空站的長度。

黃文博進一步指出，所有「定日鏡」會將太陽光精準反射到最中心、高260公尺的塔柱，總反射面積達138萬平方公尺，而塔柱頂端設有「吸熱器」，將裡面的熔鹽加熱至540至560攝氏度，最終起到推動汽輪機發電機組發電的作用，在正常天氣下能「24小時」發電。

「有句話叫『失之毫釐差之千里』」，黃文博表示，此套發電系統對「定日鏡」精准度要求極高，而最遠一面鏡子相距1.5公里，為實現每面鏡子角度均能將陽光反射至塔柱頂端，整個項目採用全智慧化科技，通過中控室進行遠程控制。

▲「線」性發電項目。（圖／記者蔡儀潔攝）

「線」性發電

在首航對面的的大成公司，是目前大陸首個商業化線性菲涅耳式光熱發電項目，佔地面積約4000畝，鏡場由80個管路組成，集熱面積達127萬平方公尺，設計發電量為2億度電。

據高級工程師孔令剛介紹，1100公尺的聚光集熱系統裝有熔鹽，透過由從北到南的流動，由290度加熱至550度，再經由金屬軟管最終匯聚到儲熱罐之中，儲熱時長為15個小時。

大成敦煌公司辦公室主任朱小軍指出，這套系統在8小時發電的同時實現儲熱，夜晚靠儲熱罐中的熔鹽繼續推動作業，實現24小時連續發電，電力送到西部電網之中。

▲熔鹽由290度加熱至550度後，經由金屬軟管最終匯聚到儲熱罐之中。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過，現階段該技術發電成本依然高企，約0.8元人民幣。孔令剛具體闡述道，此項目是2018年6年開工建設、2019年12月31日建成並發電，目前大陸國內配套供應商較少，關鍵部件成本較高，未來透過科技發展逐步完善產業鏈，計畫在5年時間將成本降至與常規火電0.3元同一水平，提高市場競爭力。

▲大成公司標誌性石頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

由於西北風沙大，如何清潔維護大量「玻璃鏡」成為一大考驗。對此，孔令剛表示，目前採用機器人每3天進行「無水清洗」，吸熱器的部分則設置是1個月清洗一次。

對比來看「點」式與「線」性發電差異，黃文博指出，總體而言是「各有千秋」，首航項目的點聚焦方式吸熱管更短，運行效率和安全性會更高，且故障率較低，但投資看的是產出值，發電量高低才是關鍵，「我們兩個技術路線都在不斷磨合，以為國家電網作出貢獻。」