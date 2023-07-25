馬上結婚了！女睡一半「遭胸口放血」亡　他闖屋藏3小時狠奪命

▲因聘金未談攏，甘肅48歲男子持刀刺死熟睡未婚妻。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅永靖一48歲的吳姓男子幾年前，認識了到自家摘枸杞的未婚妻，二人迅速墜入愛河，並打算重組家庭，結果在商量聘金及結婚事宜時發生激烈衝突。最終，他持刀將熟睡的未婚妻刺死，隨後自殺未果，遭警方逮捕。目前，吳男被檢方以故意殺人罪提起公訴，檢方建議對他執行死刑。

據《九派新聞》報導，近日，中國檢察網公布了這起案件，起訴書顯示，吳男為甘肅永靖人，住瓜州縣，農民，今年48歲。

2019年，他認識了到他家打工摘枸杞的趙姓女子，二人產生好感，並迅速確立關係。2021年12月，雙方開始商量著重組家庭的事，但在幾次溝通中，結果並不愉快。

在當月9日的一次電話中，雙方因為結婚和聘金的事發生激烈爭吵，女子稱，不想和他結婚了。吳男認為「未婚妻」欺騙了自己，甚至罵人，他氣不過決定報復。次日中午，他在一家五金店買了一把單刃尖刀，萌生了想殺害對方的想法。

當晚9時許，吳男攜帶尖刀，乘坐計程車來到未婚妻家，並從她家後院翻牆進入院內藏匿。直到次日凌晨0時左右，吳男見女方已經睡下，隨後打破臥室窗戶玻璃翻窗進入房間，對受害者胸部連刺數下。

看到未婚妻死亡，吳男用衛生紙蘸取地上鮮血，在牆上寫下血書，「我不相（編按：想）殺人」、「這都是趙女比（編按：逼）我了」兩行大字。

事發後，吳男在前院客廳找到一瓶白酒、一瓶洋酒獨自飲用。直到當日中午12時許，被害人的兒子因為一直打不通母親電話，便從縣城趕回家中查看情況。

他發現母親居住的房間窗戶破損，隨後從窗戶翻入房間，看到了躺在血泊中的母親。而此時，吳男坐在院子，看到闖進來的男子，秒持刀狂刺，受害人兒子隨即逃離現場後報警。

隨後，吳男想要自殺，用捅死未婚妻的尖刀在自己胸腹部捅了幾刀，之後翻牆離開。2小時後，吳男被警方逮捕。