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暑假遠離手機！　北市教育局開辦395場免費親子活動

▲台北市教育局今年暑假開辦395場親子活動，即起可上網報名。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市教育局今年暑假開辦395場親子活動，即起可上網報名。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（9日）在台北市青少年發展暨家庭教育中心舉辦「手機降溫、親子升溫」活動，北市副市長林奕華宣布，暑假期間推出395場次免費親子活動，即日起開放報名，相關場次與報名資訊可上網查詢

台北市教育局表示，手機使用逐漸取代家人之間的互動與陪伴，為提升親子關係，教育局協同文化局、社會局、觀傳局、體育局及民政局等局處，今年暑假期間舉辦395場次免費親子活動，如：文化局的「繪本說故事」、社會局的「社區的灶咖」料理活動、觀傳局的「SUPER 台北波麗士特展」等，希望暑假期間，親子都能放下手機，多多參加親子活動。

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今在活動現場也邀請永春3A教學基地中心、日新科技中心等8間中心的專業老師帶領20多對親子一同參與STEAM手作活動，製作有趣的科學作品。教育局長湯志民逐一參觀作品，肯定親子共遊、共學是增進親子關係的關鍵，今年特別加開20梯次的免費親子營隊。

北市教育局指出，「暑假STEAM及新科技教育營隊」將於7月10日起至12日於「台北市科技教育網」開放報名，北市112年暑期395場次親子活動詳細資訊，可至「台北市青少年發展暨家庭教育中心網站」查詢。

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