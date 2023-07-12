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營養午餐接連出包　北市教育局加重罰則「降低退場門檻」

▲北市國小營養午餐業者出包，讓國小學童喝餿水。（圖／北市教育局，非案發學校）

▲北市教育局修正營養午餐業者違失記點規定，降低廠商退場門檻。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

學校營養午餐接連出包，因現行規定罰則過輕，屢遭外界批評，台北市教育局今（12日）修正公告營養午餐業者違失記點規定，從今年8月起加重午餐契約罰則，降低廠商違規記點退場門檻，提高大點罰款10%，每記1大點開罰2200元，警惕廠商加強自主供餐管理。

台北市力行國小去年底因營養午餐廠商作業疏失，有2名學童喝下餿水湯，引發全國譁然，事後教育局依規定違規記點13點、僅開罰2.6萬元，離終止契約50點違規差距大，遭家長和民代批評，餿水廠商的解約點數，簡直比航空哩程換機票還難。北市教育局因而重新檢討履約規範與罰則。

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北市教育局今公告修正，從112學年度起加重午餐契約罰則政策，除現行一般違約記點（小點）累計達50點或重大衛生缺失（大點）累計達20點，可終止合約外，若廠商違規累計小點點數+大點點數*2達50點，亦可終止合約，降低廠商退場門檻，並提高大點罰款10%，每記1大點開罰2200元，警惕廠商加強自主供餐管理。

北市教育局指出，北市學校午餐供應訂有備援廠商機制，若原廠商因違規恐達停餐標準，學校將預先啟動與通知備援廠商緊急應變，確保學校供餐無虞。同時也會加強午餐供膳查核，每年度均會同衛生局、產業局及動保處，辦理跨局處食安查核；未來針對累計記點較高或重大違失的廠商，將密集安排不定期查核，並要求各校每日監廚或不定期訪廠，落實契約記點把關，嚴懲不貸。

北市教育局網站上已公告相關規定，包括：學校午餐標準作業流程、招標契約範本、疑似食品中毒危機處理、學校外訂餐盒食品及桶餐菜單審查指引等幫助學校落實午餐SOP，供各校辦理營養午餐招標作業參考。
 

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