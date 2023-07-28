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臨時宣布停班課！陳其邁臉書被灌爆　無奈曝心聲：很困難的決定

▲高雄市長陳其邁晚間主持災害應變中心工作會議。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁晚間主持災害應變中心工作會議。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

中颱杜蘇芮遠離，高雄市長陳其邁今(28日)晚間主持災害應變中心工作會議，受訪時親自說明，關於今天清晨臨時宣布停班停課的決策過程，他無奈表示，颱風預測不可能百分百神準，對任何首長來說都是很困難的決定，市府是以市民安全為優先考量。

高雄市政府統計，截至今（28）日中午12點，杜蘇芮颱風造成全市路樹倒塌案件約800件、廣告招牌掉落16件、積淹水6處、交通號誌損壞22件。環保局自昨(27)日深夜至今緊急加派1489人次的清潔人力，出動367車次，清理樹枝、落葉、雜物等風災後垃圾約372噸。

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▲杜蘇芮颱風造成高雄市800件路樹倒塌案，環保局加派人力清出372噸災後垃圾。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲杜蘇芮颱風造成高雄市800件路樹倒塌案，環保局加派人力清出372噸災後垃圾。（圖／記者許宥孺翻攝）

市長陳其邁晚間主持災害應變中心工作會議，針對今天凌晨突然決定宣布停班停課，造成大批網友海灌粉專，他會後受訪時強調，做任何停班停課的決定，都是以市民的安全為重要考量，並且根據停班課標準以及氣象局資料做判斷，但是以這次的為例，颱風路經大約延緩12-24個小時，路徑也偏東修正，市府應該綜合各種因素，做出對市民最好的判斷。

陳其邁進一步說明，颱風預測本就有不確定性，不可能百分之百神準，市府必須根據客觀的資料、分析和過去的標準來綜合判斷，對任何首長來講，都是很困難的決定，高雄市的考量，必須很負責任的決定，就是以市民安全為最優先的考量，在颱風路經有相當高不確定性的情況下，因此今天才會做出停班課的決定。

陳其邁表示，此次颱風，桃源區雨量最高達到700mm，不過整體帶來的雨量較為平均，沿海地區雨量比過去颱風來的少。在農損部分約223萬，梓官、燕巢、旗山分別有蔬菜、芭樂和香蕉的損害，災損比例約占4-10%，農業局已同步啟動救助。漁業災害部分，海洋局統計約有900萬的漁業設施損失。

▲▼台20線南橫公路梅蘭明隧道下方的的臨時便道遭沖毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台20線南橫公路梅蘭明隧道下方的的臨時便道遭沖毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

道路災害部分，陳其邁指出，台20縣向陽到梅山段發生坍方，但未損及路基，也因為颱風前就有預防性封閉，坍方移除後就能恢復通車，不過這幾天山區仍會發生大豪雨，市府仍會根據雨勢狀況進行路況管控。

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