颱風災損可減稅！車輛報廢免徵「限30日內申請」　3步驟一次看

▲高雄發生多處路樹倒塌案件。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

杜蘇芮颱風強襲南台灣，高雄市昨(27日)晚間狂風肆虐，接連發生多起意外受傷事件。稅捐處表示，若因豪雨發生財產損失，記得要拍照舉證、檢附損失清單及證明文件，並依規定時間內向所在地國稅局或地方稅稽徵機關申請減免。

高雄市政府統計，截至今（28）日中午12點，杜蘇芮颱風造成全市路樹倒塌案件約800件、廣告招牌掉落16件、積淹水6處、交通號誌損壞22件。環保局自昨(27)日深夜至今緊急加派1489人次的清潔人力，出動367車次，清理樹枝、落葉、雜物等風災後垃圾約372噸。

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▲▼杜蘇芮颱風造成高雄市800件路樹倒塌案，環保局加派人力清出372噸災後垃圾。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市財政局稅捐處表示，若因豪雨造成財產損失，例如車輛泡水、房屋淹水或土地無法使用的狀況，可向地方稅機關申請減免稅捐；個人或營利事業的財務毀損而涉及所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等範圍，則要向所在地國稅局申請減免。

稅捐處進一步指出，若房屋毀損面積5成以上可全免房屋稅，淹水受災每30天淹水樓層免徵1個月房屋稅；車輛自報停或報廢日起按日免徵，修復期間也是按日免徵。娛樂稅部分，商家無法營業則依實際停業天數比例核減。

農漁業損害部分，若有農損情形，可多加利用農委會開發「產業天然災害現地照相APP」，註冊會員後，拍攝作物受災照片上傳，即可向當地區公所通報。養殖漁民如有災損，請立即向在地區公所申報，拍照或錄影並且標註日期保存證據，以利後續理賠申請。

▲農漁業若發生災損，務必拍照留存證據並標註日期。（圖／高雄市政府）

稅捐處提醒，災害損失務必先拍照留存依據，並檢附損失清單以及相關證明文件，並且依規定時間內向所在地國稅局或地方稅稽徵機關申請減免。

▼颱風災損可減稅！3步驟一次看。（圖／高雄市政府）