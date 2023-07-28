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卡努颱風接力！下周一轉彎角度成「靠台」關鍵　氣象局曝海警機率

▲▼卡努颱風路徑預測，各國看法趨於一致。（圖／翻攝NCDR）

▲卡努颱風路徑預測，各國看法趨於一致。（圖／翻攝NCDR）

記者李姿慧／台北報導

「杜蘇芮」遠離，「卡努」颱風接力朝台灣東北方到北方海域，氣象局表示，「卡努」路徑預測對台灣直接影響小，發布海警機率低。氣象專家指出，下周一(31日)轉彎角度將是會不會靠近台灣關鍵，後續將引進西南季風，下周三(8月2日)後降雨會持續數天，中南部不排除有較大雨勢。

氣象局今傍晚解除「杜蘇芮」海陸警，天氣職人吳聖宇表示，終於送走「杜蘇芮」颱風，下一個「卡努」颱風看來會接力，趨向台灣東北方到北方海域，下周一(31日)「卡努」來到琉球附近時，轉彎的角度將是會不會靠近台灣的關鍵。

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吳聖宇表示，目前來看「卡努」似乎直接威脅台灣的機會不高，但是受到後續可能引進西南季風以及相關季風低壓槽的影響，下周三(8月2日)之後，台灣附近的降雨機會有明顯提高的可能性，而且看起來會持續數天，西南季風迎風面的中南部不排除有較大雨勢發生機會，要繼續留意後續預報的變化情況。

▲▼「卡努」颱風路徑趨向台灣東北方到北方海域。（圖／吳聖宇）

▲「卡努」颱風路徑趨向台灣東北方到北方海域。（圖／吳聖宇）

氣象局預報員廖經翔表示，卡努目前位鵝鑾鼻東南東方1900多公里，往北北西轉朝西北移動，預測朝琉球海面趨向華中沿海，下周二、三(8月1日到2日)預料最靠近台灣，不過預測對台灣直接影響小，周日到下周一(7月30日~31日)是觀察關鍵，靠近太平洋高壓邊緣，高壓強度將影響往西偏轉角度，目前預測「卡努」發布海警機率低。

廖經翔表示，下周二、三受颱風外圍環流影響，西半部將有局部短暫陣雨，東部以午後雷陣雨為主；下周後期受西南水氣影響，中南部將有降雨，全天有斷斷續續陣雨。

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