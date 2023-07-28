杜蘇芮強襲金門！4千多戶仍停電中　台電21人搭專機跨海支援搶修

▲金門仍有4千多戶停電，台電人員搭乘專機跨海支援搶修。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

杜蘇芮颱風強襲，金門地區強風豪雨，不僅發生積淹水、路樹倒塌等災情，也包括8820戶停電，目前台電人員已加緊搶修，但有過半用戶仍持續停電，台電公司已加派21名人力，從台北搭乘專機跨海支援金門，盼能趕在明天（29日）上午讓全島復電。

金門縣災害應變中心指出，截至28日晚間6點，應變中心總計受理災情405件，已處理完成災情21件，處理中災情384件。包括積淹水災情2件、廣告招牌災情6件、路樹災情268件、停電災情29件、停水災情4件、建物毀損7件，交通號誌2件，民生(基礎)設施災情61件、火災1件、水利設施2件，其他災情22件。

▲▼金門強風豪雨，多處發生嚴重災情。（圖／記者林名揚翻攝）

杜蘇芮直撲金門而來，造成10至14級風肆虐，根據台電統計，金門用戶數約4萬1000戶，截至今日中午12點，曾停電8820戶，目前已搶修一半以上，但還有一成左右的用戶仍處於停電狀態。

台電表示，為了迅速恢復電力供應，昨天就開始準備馳援金門工作，啟動跨區處相互支援機制，台北共調動共4班21人、並配備了8輛工程車及機具。支援工班已在今日下午搭乘專機抵達金門，搶修人員已赴現場加緊施工，預計搶修至午夜，盼能在明日早上讓全島都復電。