杜蘇芮強襲吹斷大樹！樹幹「貫穿屋頂」插入民宅　驚悚畫面曝光

▲恐怖事件讓住戶們嚇了一大跳。（圖／基隆市議員何淑萍提供，下同）



記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市信義區發生樹木斷裂事件，信二路174巷內一棵樹木疑似不堪颱風來襲，導致樹幹斷裂、倒下，甚至穿透了附近民居的屋頂，直接插入客廳，恐怖的事件讓住戶嚇了一跳。信義區公所獲報後，已經派人前往修復，詳細情況為何仍待進一步釐清。

這起事件發生在28日凌晨，這棵位在邊坡的大樹疑似因為不堪颱風杜蘇芮的威力，導致樹幹斷裂、倒塌，甚至還直接穿透一旁的民居，樹幹砸破屋頂、直接插入客廳，恐怖的畫面令人感到震驚。

▲▼這戶民宅正好位在邊坡旁，樹木斷裂後首當其衝。（圖／基隆市議員何淑萍提供）



所幸事發當下，居民正在臥室內休息，沒有受到傷害，不過仍舊被嚇了一跳。基隆市議員何淑萍接獲通報後，立即聯繫信義區公所，進行緊急處置，也要求到場實勘、鋸除較細的枝幹，以避免因為重量下壓，導致損害擴大。

▲▼所幸當時住戶正在臥室睡覺，才沒有受到傷害。（圖／基隆市議員何淑萍提供）



何淑萍表示，後續會再調派大型機具到場移除大樹，詳細修復作業如何進行，還要進一步討論，同時也會要求相關單位積極辦理邊坡樹林清理、加固等作業。

當地義幸里長李王環提到，這處邊坡多年前就已發生樹木傾倒的情況，當時就已經建議過清理茂密的樹木，沒想到這次杜蘇芮襲台發生了意外，所幸沒有造成傷亡，不幸中的大幸。