7歲女進房玩貓…色姨丈拉手玩鳥　她性平單勾「這1項」師嚇壞

▲7歲的小娜遭姨丈恐怖狼爪，1年多後在學校的性平回饋單上勾選了「曾被親友猥褻」，老師見狀大驚、通報揭發。（示意圖／123RF）



記者蔡怡萍／台北報導

住台南的女童小娜（化名）在7歲那年的中秋節到姨丈家作客，並跑到房間跟姨丈養的貓咪玩，姨丈卻趁機脫掉自己內褲、拉著小娜的手摸自己下體、逼口交猥褻得逞；1年多後，小娜因在學校發的「性平回饋單」上勾選「曾經有被其他親戚故意摸胸部、臀部、性器官」，老師驚見不妙通報，揭發姨丈獸行。案經上訴到最高法院後，姨丈被依強制性交罪處7年8月徒刑定讞。

判決指出，2019年的中秋節當天晚上，當時年僅7歲的小娜跟家人到姨丈家歡聚，並借住一晚；晚間8點多姨丈上2樓房間休息，剛好小娜趁大人們都在聊天，也跑到2樓房間跟貓咪玩，姨丈看著年幼的小娜竟起色心，將本來要離開的小娜硬是拉回，脫下自己褲子抓她手觸摸下體，並強行扯住她頭髮逼口交逞慾。

小娜事發後第一時間嚇到不敢跟大人說，過了1年多才向媽媽透露，但媽媽與阿姨當時因顧念情誼而未加追究，直到小娜在學校上性教育課，填寫「性平回饋單」時勾選了「我曾經被親戚故意摸我的胸部、臀部、性器官等」為「是」，老師進一步追查並通報校方，案件才因此爆發。

姨丈對指控全盤否認，並咬定小娜的供詞前後不一，況且2人在事後的相處無異狀、小娜還跟著他去買仙女棒，學校性平宣導前皆無任何家人師長發現小娜有何情緒不良之處，主張自己無罪。

法官認為，在事情曝光後，小娜除了對家人說之外，曾表示不願追究，甚至拒絕證言，表示動機非出於報復或其他目的；且檢方問訊時，小娜也僅10歲，若非親身經歷、無法描繪出「白白臭臭的」等說法，輔導老師也證述小娜回憶案情時有明顯害怕、生氣、不安全感，「怕姨丈又出現傷害自己」。

法院一審，判定身為小娜的姨丈，卻對年幼的她進行不倫，又否認犯行毫無悔意，依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，判處姨丈有期徒刑7年8月；姨丈不服上訴到最高法院，仍堅稱自己沒有做對不起小娜的事，但法官不信他的辯詞，駁回上訴，全案定讞。