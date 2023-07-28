　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

達德能源弊案！雲林縣議長沈宗隆認收賄2600萬　貪污罪起訴

▲雲林縣議會議長沈宗隆涉嫌收賄，羈押78天後以300萬元金額交保。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

▲雲林縣議會議長沈宗隆涉嫌收賄，遭起訴。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林縣議長沈宗隆等人涉嫌收受達德集團賄賂，經檢方偵查終結，認議長沈宗隆、包商鍾慶郎、縣議員王又民涉嫌貪污治罪條例第5條第1項第3款不違背職務收受賄賂罪嫌起訴；達德集團前董事長王雲怡、雲林辦公室前執行長潘正綱涉嫌貪污治罪條例第11條第4項、第2項非公務員對於公務員不違背職務交付賄賂罪嫌，並於26日提起公訴。

雲林地檢署表示，自2019年6、7月間起，達德集團雲林縣內設立風力發電廠，期間因民眾、地方人士及雲林縣議會部分議員反對，時常發生陳抗事件，連帶影響雲林縣政府對開發案支持的態度，導致集團所屬專案公司向雲林縣政府申請公文、建造執照及使用執照取得時程不如預期順利，風場開發進度大幅落後。

為了解決此事，達德時任董事長王雲怡遂透過集團雲林辦公室執行長潘正綱尋求雲林縣議長沈宗隆、議員王又民支持，希望能夠藉由他們監督、質詢雲林縣政府及提案議決地方政府自治條例案職務上的權力，並運用議員的職權向雲林縣政府官員施壓，要求雲林縣政府相關單位縮短達德集團申請公文及相關執照之時間。

達德集團在雲林縣最大開發案為所屬專案公司允能公司離岸風力發電廠，預計施作80座風力發電機，王雲怡要求承攬允能風場防淘刷工程下包外商公司，將工程項下的拋石工程交由沈宗隆指定的鍾慶郎所經營之公司承攬，並指示潘正綱與沈宗隆、鍾慶郎居間協調，在要求、促使外商公司與鍾慶郎的公司簽約，亦藉由刻意提高拋石單價的方式，使沈宗隆、鍾慶郎無須與外商公司為商業談判、斡旋，即可從中獲得賄賂。

最終外商公司於2020年6月30日與鍾慶郎的公司簽訂拋石工程合約，王雲怡、潘政綱遂得以此拋石工程款挾藏賄款，再透過鍾慶郎交付賄賂給沈宗隆，沈宗隆則同意以職務上行為多方協助達德集團，讓沈宗隆自承攬達德集團、外商公司的拋石工程中，獲得2000萬元的賄賂，鍾慶郎則獲得540萬4899元的賄賂。

對此，潘正綱、沈宗隆、鍾慶郎於偵訊時坦承上開犯行，且沈宗隆、鍾慶郎也已繳回全部犯罪所得。

另外，議員王又民的部分，他則是於2019年間向潘正綱表示，希望達德集團能給予金錢贊助，王雲怡事後同意每年支付150萬元現金給王又民。而王又民及其游姓助理於2019年8、9月至2022年11月間，陸續向6家廠商購買、取得買受人為達德集團之不實發票後，由王又民將不實發票交予潘正綱，再由潘正綱以「禮品贊助」、「活動補助」等名目向達德集團申請交際費，再由達德集團匯款交際費給潘正綱後，他再提領現金親自或由其配偶交付給王又民，期間共計交付275萬元賄款，而王又民則以職務上行為協助達德集團。

全案經雲林地檢署偵結，認議長沈宗隆、包商鍾慶郎、縣議員王又民涉嫌貪污治罪條例第5條第1項第3款不違背職務收受賄賂罪嫌起訴；達德集團前董事長王雲怡、雲林辦公室前執行長潘正綱涉嫌貪污治罪條例第11條第4項、第2項非公務員對於公務員不違背職務交付賄賂罪嫌，並於26日提起公訴。

雲林地檢署重申，綠能建設係國家既定的核心能源政策，因此呼籲相關行政部門、民意代表應依法作為，綠能廠商亦應循合法管道進行投資建設，遭遇陳抗及有心人士勒索等困境，應尋合法管道協調、檢舉，莫為開發案成敗、進度鋌而走險，若事涉不法，本署及司法調查機關必將嚴加查辦，作為維護法治社會及經濟發展秩序之堅強後盾。

ET快訊
驚悚畫面！　「屋頂被吹掀」空中狂翻滾
LIVE／雙颱共存！卡努恐轉強颱　楊紫瓊嫁法拉利前總裁
快訊／驚悚畫面！巨量落石坍方　交通中斷
LIVE／本島陸警解除！杜蘇芮登陸福建　氣象局最新說明
快訊／台灣本島解除陸上警報！
快訊／三讀通過！　未成年禁止師生戀
快訊／議長認收賄2600萬！　貪污罪起訴
杜蘇芮罕見放2天假！　最長颱風假是它：台灣人的痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

杜蘇芮強風...高雄259株路樹倒一片　上百人力搶災清運畫面曝

杜蘇芮掃台南！路樹倒塌招版砸落近千　工務局緊急清除

挨揍怒了！刀捅男友肚再酒瓶砸頭奪命　她辯正當防衛判決出爐

單車男閃狗...撞掉賓士保險桿落跑　騎士掰：擔心颱風下雨先回家

杜蘇芮強襲驚悚畫面曝！「屋頂被吹掀」空中狂翻滾　電線火光炸出

快訊／山區持續下雨！台14甲翠峰段泥石坍方　雙向交通中斷

天雨路滑！台78線牛奶槽車自撞護欄翻覆　橫躺2車道...緊急拖吊中

快訊／驚悚片！台8線梨山段不敵大雨　巨量落石坍方交通中斷

中低收又罹病…她不堪長照壓力「殺99歲失智父再輕生」！下場曝光

車擺鳳梨求大賣...拜觀音關公保平安　毒販「台中旺來」這下栽了

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

杜蘇芮強風...高雄259株路樹倒一片　上百人力搶災清運畫面曝

杜蘇芮掃台南！路樹倒塌招版砸落近千　工務局緊急清除

挨揍怒了！刀捅男友肚再酒瓶砸頭奪命　她辯正當防衛判決出爐

單車男閃狗...撞掉賓士保險桿落跑　騎士掰：擔心颱風下雨先回家

杜蘇芮強襲驚悚畫面曝！「屋頂被吹掀」空中狂翻滾　電線火光炸出

快訊／山區持續下雨！台14甲翠峰段泥石坍方　雙向交通中斷

天雨路滑！台78線牛奶槽車自撞護欄翻覆　橫躺2車道...緊急拖吊中

快訊／驚悚片！台8線梨山段不敵大雨　巨量落石坍方交通中斷

中低收又罹病…她不堪長照壓力「殺99歲失智父再輕生」！下場曝光

車擺鳳梨求大賣...拜觀音關公保平安　毒販「台中旺來」這下栽了

陳芳語和黃豪平爆衝突！　遭嗆激動反駁...委屈痛哭：中文不好

「台灣又臭又髒」日本人不想來玩！殘酷原因秒懂：無法反駁

楊紫瓊二婚捨白紗　襯衫配蛋糕裙、馬甲蕾絲禮服當最美新娘

18歲生日爸爸沒帶她去弄頭髮　女怒潑強鹼清潔劑害64歲父灼傷慘死

彭曉彤砍23分逆襲捷克　中華女籃世大運首戰告「捷」！

杜蘇芮強風...高雄259株路樹倒一片　上百人力搶災清運畫面曝

機長教你如何選位！飛機上「最佳位置」在這　曝防暈機小撇步

國軍「未偵獲共機、共艦擾台」　國防部：嚴密監控應處

杜蘇芮掃台南！路樹倒塌招版砸落近千　工務局緊急清除

挨揍怒了！刀捅男友肚再酒瓶砸頭奪命　她辯正當防衛判決出爐

社會熱門新聞

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

即／高雄路樹倒塌　男騎士撞上慘摔

風雨夜炸！梓官3526戶停電　民困電梯

快訊／台中轎車詭偏自撞　駕駛送醫不治

女大生醉到斷片！醒來驚見「空保險套包裝」崩潰

達德能源弊案！雲林縣議長沈宗隆貪污罪起訴

鳳梨道歉文被洗版！上千人怒喊「當面道歉」

快訊／1歲8月大男嬰離奇亡　母：溢奶

大地主留170筆房地產　遺產稅高達1.4億

杜蘇芮強襲金門　料羅港驚見恐怖巨浪

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

鐵棍插千萬超跑玻璃　警：是邱彥翔

即／淡水街頭命案！男子「脖子有刀傷」陳屍路邊

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

高雄清晨緊急停班課！徹夜決策過程曝

離譜婚鬧！伴娘被壓床強掀裙露底褲

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面