杜蘇芮強風再掀天使輪之亂！　巨大貨櫃亂漂卡橋下...緊急吊離

記者賴文萱／高雄報導

帛琉籍貨櫃船「天使輪(Angel)」日前沉沒在高雄外海的天使輪，上百貨櫃漂流海上，受到杜蘇芮颱風狂風暴雨侵襲影響，港務公司今（28）日獲報，高雄市林園區中門三號橋下有一漂流貨櫃卡住，立即調度吊車前往處理，於11點10分左右將該貨櫃吊離。

▲天使輪「漂流貨櫃」受狂風吹襲，漂流卡橋下。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員李雨庭今指出，接獲中門里里長蘇信成通報，有漂流貨櫃出沒，流到中門3號橋，她已通報海洋局處理，以免對橋體結構造成損害，後續也會再請水利局檢測橋樑結構是否無礙。

針對颱風期間擱淺漂流貨櫃及海上油汙處理，港務公司董事長李賢義今日持續坐鎮應變中心，上午10時與總經理陳劭良及執行副總經理王錦榮召開緊急應變會議，研商緊急應變相關處置作為。

港務公司上午約8時40分接獲通報，高雄市林園區中門三號橋下發現有漂流貨櫃，港務公司立即調度吊車前往處理，於11點10分左右已將該貨櫃吊離。

▲▼高雄市林園區中門三號橋下發現有漂流貨櫃，港務公司立即調度吊車前往處理。（圖／記者賴文萱翻攝）

依今日中央氣象局上午10時公佈之海象資料，目前高雄港一港口平均風力6級、陣風7級，二港口平均風力7級、陣風9級，流速1.22節、浪高3.56米，因海象狀況仍不佳，相關工作船舶均無法出港作業。

不過，港務公司仍請海事工程公司相關機具設備、人員應備便並予以待命，如果下午風力能轉小，海象條件許可下，立即再次請潛水人員下水檢視，進行船體全面巡視及對於滲油處封堵作業。另外，原於該輪周遭所佈設的攔油索因風浪過大而受破壞，港務公司也將儘速再次進行佈設。

至於沿岸擱淺已逐一標記之17只貨櫃，以及南星灣內靜穩海域31只貨櫃，港務公司將於今(28)日下午，風力轉小可空拍作業後，將再以空拍機進行沿岸全面檢視各貨櫃位置及狀況，持續監控追蹤。