合體郭台銘遭新北市黨部考紀會約談　林金結：唯一支持侯友宜

▲林金結合體郭台銘，今遭新北市黨部考紀會約談。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市立委參選人林金結因昨天與鴻海集團創辦人郭台銘同台，活動現場還發「立委支持林金結、總統支持郭台銘」扇子，國民黨新北市黨部今（28）日上午舉行考紀會要求林金結說明。會後，林金結受訪表示，他深受黨國的栽培跟提名，唯一支持國民黨提名的總統候選人侯友宜。

郭台銘昨到林金結選區的宮廟上香，全程陪同的林金結致詞時說要「一起當郭台銘後盾」，現場還出現「立委支持林金結、總統支持郭台銘」的扇子，遭質疑倒戈。

新北市黨部今日因林金結一案召開考紀會議，據了解，市黨部這次的會議是因相關新聞報導，同時也接獲到有黨內人士希望黨部有些作為，後續若有類似個案也有些依循，因此主動召開這次的考紀會議，最後結論也會報黨中央。

考紀會議於上午11點半召開，林金結約於11時27分抵達現場，抵達現場時他低調入座，不過會議不開放媒體採訪，12點林金結先出來受訪，他強調，他深受黨國的栽培跟提名，唯一支持國民黨提名的總統候選人侯友宜。

林金結表示，在新北市議會八年議員的任內，不論是前市長朱立倫或是侯友宜，甚至國民黨的政策都是全力支持，因此絕對唯一全力支持國民黨提名的總統候選人侯友宜，「是無庸置疑的，我一定全力支持」。

媒體問到，考紀會上有沒有特別說明什麼？他表示，就是一五一十地說明昨天的狀況，說明完後他則先離開，剩下的委員則繼續討論。媒體追問，會不會覺得有點委屈，認為黨中央應該訂出相關規定？林則秒回，「不會啦不會啦！謝謝！我們就等待考紀會結果！謝謝！」。隨後則飛步上車離去。