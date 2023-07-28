最怕台灣有事！　日媒曝：若台海開戰恐有「一半日本人餓死」

▲專家指，日本真正的糧食自給率恐只有10％。圖為沖繩農民。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭爆發後引發全球糧食危機，而對於日本來說，若「台灣有事」可能會對日本糧食供應造成更大影響。日本媒體指出，由於日本糧食自給率極低，若台海情勢升級，導致糧食進口中斷，「恐怕會有一半以上的日本人餓死。」

根據《讀賣新聞》報導，日本農林水產省統計，美國、加拿大和澳洲的糧食自給率超過100%，德國、英國的自給率也逐年提升，但日本的糧食自給率卻不斷下降；日本種植蔬菜的化學肥料和種子大多依賴海外進口，部分專家指出，「日本真正的糧食自給率恐怕只有10％左右。」

戰爭、疫情加上糧食出口國的嚴格限制都有可能讓日本陷入糧食危機，但專家最擔心的就是「台灣有事」，假設台海情勢升級，日本的海上交通遭到破壞，糧食進口可能就會中斷。

農林水產省出身的佳能國際研究中心（キヤノングローバル戦略研究所）主管山下一仁就指出，「日本人口1億2500萬人中，可能有超過一半會餓死。」

山下表示，目前每年日本國民約消耗1600萬噸稻米，但2022年生產的大米量只有670萬噸，產量不到所需的一半，因此不應該抑制稻米生產，應大量生產後將剩餘的部分出口，並在非常時期的時候停止出口，這才能確保國內糧食充足。