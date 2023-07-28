南韓「可疑包裹」通報3604件！　檢驗出爐：不含危險物質

▲南韓最近傳出收到從中國寄出、途經台灣的來路不明包裹，可能是網拍賣家用來洗評價的手法之一。（圖／濟州特別自治道廳）

記者陳宛貞／編譯

南韓各地21日起收到大量從海外寄出的可疑包裹，一度引發恐慌，先前傳出來自台灣，後澄清是由中國海運來台後轉寄。南韓警察廳28日宣布，經國防科學研究所檢驗後，確認這些包裹不含危險物質，相關調查也告一段落。

根據《韓聯社》，南韓警察廳28日表示，國防科學研究所先前對這些可疑國際包裹進行化學、生物、放射性檢測，結果均無異常，但20日最早通報收到可疑包裹的蔚山市身障人士收容機關人員出現手麻等症狀，因此追加進行未知樣本分析，結論是這些包裹中並無危險物質，警方也決定終結包裹與恐攻關聯性的調查。

警察廳關係人士說明，由於第一批報案人在化學、生物、放射性檢測後仍稱有異常反應，才會採取未知樣本分析，「結果並未檢驗出危險物質，確認包裹的安全性。」

警方研判，這些包裹與偽造商品評價的「刷單詐欺」（Brushing Scam，亞馬遜刷評詐騙）有關，正調查是否涉及違法收集個資等嫌疑。

截至當地27日上午5時，警方共接獲3604起可疑國際包裹通報，認為這些包裹大部分是從中國寄出，經台灣轉寄南韓，已經請求中國公安部門協助調查。