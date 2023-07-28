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人妻員旅「激吻男後輩」！偷拍影片外流　綠帽尪怒離婚

▲▼男女,情侶,約炮,約砲,喝酒,約會,酒吧,夜店,酒店。（圖／CFP）

▲兩人趁著四下無人熱吻，卻被同事偷拍。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名人妻因為在公司舉辦的露營活動上，與小4歲的男性後輩「擦槍走火」，陷入不倫關係，導致她的人生發生180度的轉變。原來當時兩人趁著深夜四下無人時在營火前熱吻，卻不知道被人偷拍，事後接吻影片被傳遍公司，甚至還流到丈夫手上，使她不但丟了工作，還因而離婚。

根據日媒ananweb報導，日本一名化名為千穗的30歲已婚OL表示，公司有一名小她4歲的男性後輩湯原（化名），某次湯原在公司聚餐時剛好坐在她的隔壁，而這也是兩人首度交談。因為聊到湯原的女友，於是她禮貌性地問道，「女友是怎樣的人？」沒想到男方卻說，「其實女友不是我的菜。我喜歡的類型是像千穗前輩這樣的人。」

雖然湯原的回答語帶曖昧，但是因為千穗自己也結婚，不想破壞職場關係，因此只把湯原的話當作是對她工作上的崇拜，並刻意保持距離。直到公司舉辦了一個露營活動，由於要過夜，因此並沒有太多人參加，加上千穗只有5個人一起去，其中1人則是平時就熱愛露營的湯原。而湯原也貢獻了自己的露營知識，找到一個人煙稀少、空氣清淨的露營地。一行人就這樣開心地享受露營活動，酒酣耳熱後，其他人則漸漸進入帳篷睡覺，不知不覺只剩兩人坐在營火前聊天。

▲▼約炮,約砲,撿屍,風俗,情侶,喝酒,男女。（圖／CFP）

▲兩人的不倫關係被曝光，連公司上司都看過熱吻影片。（示意圖／CFP）

當時正好聊到湯原的女友，而湯原也直言，自己其實想要分手，同時又再度強調，「我其實還是比較喜歡千穗前輩這種人。」語畢，氣氛瞬間升溫，兩人當場在營火前熱吻。而隔天露營結束後，千穗和湯原更是直奔旅館開房。

直到3個星期後的某次聚餐，喝醉的上司突然跑到她和湯原的旁邊說道，「你們兩個偷偷接吻了吧？」雖然千穗隨即尷尬否認，但是上司馬上拿出自己的手機，並開始播放一段偷拍影片，內容正是兩人當初在營火前熱吻的畫面。

看到那段影片，千穗當即下定決心，要斬斷與湯原的關係，並且辭去現在的工作。然而丈夫其實早在之前就發現千穗行為詭異，特別注意外在，好像故意要展現給誰看。直到她突然說要辭掉做得好好的工作，丈夫才肯定了自己的想法，確定千穗出軌，於是便開始展開調查。

直到最後，湯原的女友也發覺兩人的不倫關係，將熱吻影片加工後上傳到網路，這段影片被千穗的丈夫發現，並氣得向她提出離婚。而千穗最終因為一時的意亂情迷，丟了工作也毀了婚姻。

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