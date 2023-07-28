胡錫進「槓上馬保國」眾人敲碗單挑！　拖20多天認慫：對不起

▲胡錫進和馬保國近日在微博掀起罵戰。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「渾元行意太極拳」掌門人馬保國近日再度登上熱搜，因為他和大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博上隔空互嗆。原因是，月初，胡錫進發文評論中美關係時，居然嘲諷稱，「在對美關係上，我們不能是『馬保國』。」之後，馬保國回嗆，做人不能太「胡錫進」。兩人互罵也引眾人敲碗，「快單挑一決勝負」。

▲兩人互罵。（圖／翻攝自微博）

7月1日，胡錫進在社交網路平台發布了一篇評論中美關係的文章。在評論文章結尾，胡錫進提到，「在對美關係上，我們不能是『馬保國』。」

3天之後，馬保國轉發了胡錫進的這篇評論文章，並反擊表示，「本來想發律師函，後來想想算了，我們做人不能太『胡錫進』。」隨後，這事一度衝上了熱搜，引發網友熱烈討論，甚至還有網友建議兩人來一場對決。

27日深夜，胡錫進突然在個人社交帳號上發文，向馬保國表示道歉。他首先表示，這個事情確實是自己做得不對，不應該做那樣的比喻。

▲胡錫進道歉。（圖／翻攝自微博）

其次，胡錫進透露，在這個事情發生之後，很多網友攻擊自己，但自己基本上不反駁。最後，胡錫進本來希望這個事情慢慢自行消化掉，但是發現對不起自己的良心，所以還是向馬保國做一個道歉，「讓這個道歉對我個人良心做一個交代吧。」

網友看後群嘲稱，「外星世界人類中國，文有胡錫進，武有馬保國，都是國寶級人物」、「我草，你居然說良心」、「老胡，你兩其實難兄難弟」、「閃電五連鞭讓你夜不能寐！」、「把對別人的道歉說成是對自己良心的交代，這哪是道歉，這就是為自己開脫，然後再抬升自己一把」。

不過，也有網友大讚，「你倆都很優秀，向全世界講好了中國故事」、「希望馬保國看到這篇博文，消除隔閡」、「老胡真不錯，比司馬南那廝不知高到哪里去了」。