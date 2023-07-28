杜蘇芮強襲台南！多處路樹倒塌+招牌飛脫　現場驚險畫面曝

記者林悅／台南報導

台南市中西區28日凌晨起，因颱風風勢轉強並下雨，各處陸續有樹倒、招牌脫落等情形，台南市警二分局員警勤務中或接獲110報案後，均立即當場做安全封閉及警戒處置，並通知市府工務局等單位到場立即排除障礙。

▲台南市中西區28日凌晨起，因颱風風勢轉強並下雨，各處陸續有樹倒、招牌脫落等情形，市警二分局員警漏夜做安全封閉及警戒處置，並通知排除障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局指出，28日凌晨處置案件如下：1、28日0時52分中西區中成路18號之賓士中成店帆布欲墜落，民權所員警到場協助擺放交通錐及實施交通疏導，並已由店家拆除。

2、凌晨2時許，中西區衛民街47號無人住居鐵皮屋鐵皮剝落案，博愛所員警於該處以封鎖線封鎖，並聯繫屋主處理。3、28日凌晨1時47分成功路與海安路口，路旁之大水筒滾翻在馬路上，海安所員警到場利用地形先固定該水塔，以免妨礙交通。

4、28日凌晨3時30分府前二段與海安路口，有童裝店招牌掉落，中正所員警到場發現協助拉起封鎖線及實施交通疏導，並通報工務局排除障礙。5、海安路水仙宮市場公車停靠站處、南門路與南門路237巷口、永福路一段30號、西門路與和意路口、永福路與府前路口、開山路289號、環河街129巷對面（南大附小旁）、和緯路五段與和緯路五段161巷口、南門友愛街口衛民街39號前等10處陸續發生路樹倒塌，均由員警到場發現現場或設置圓錐警示或移置路旁，後續通知工務局排除障礙完畢。