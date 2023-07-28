　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

杜蘇芮強襲台南！多處路樹倒塌+招牌飛脫　現場驚險畫面曝

記者林悅／台南報導

台南市中西區28日凌晨起，因颱風風勢轉強並下雨，各處陸續有樹倒、招牌脫落等情形，台南市警二分局員警勤務中或接獲110報案後，均立即當場做安全封閉及警戒處置，並通知市府工務局等單位到場立即排除障礙。

▲台南市中西區28日凌晨起，因颱風風勢轉強並下雨，各處陸續有樹倒、招牌脫落等情形，市警二分局員警漏夜做安全封閉及警戒處置，並通知排除障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區28日凌晨起，因颱風風勢轉強並下雨，各處陸續有樹倒、招牌脫落等情形，市警二分局員警漏夜做安全封閉及警戒處置，並通知排除障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區28日凌晨起，因颱風風勢轉強並下雨，各處陸續有樹倒、招牌脫落等情形，市警二分局員警漏夜做安全封閉及警戒處置，並通知排除障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局指出，28日凌晨處置案件如下：1、28日0時52分中西區中成路18號之賓士中成店帆布欲墜落，民權所員警到場協助擺放交通錐及實施交通疏導，並已由店家拆除。

▲台南市中西區28日凌晨起，因颱風風勢轉強並下雨，各處陸續有樹倒、招牌脫落等情形，市警二分局員警漏夜做安全封閉及警戒處置，並通知排除障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區28日凌晨起，因颱風風勢轉強並下雨，各處陸續有樹倒、招牌脫落等情形，市警二分局員警漏夜做安全封閉及警戒處置，並通知排除障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區28日凌晨起，因颱風風勢轉強並下雨，各處陸續有樹倒、招牌脫落等情形，市警二分局員警漏夜做安全封閉及警戒處置，並通知排除障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2、凌晨2時許，中西區衛民街47號無人住居鐵皮屋鐵皮剝落案，博愛所員警於該處以封鎖線封鎖，並聯繫屋主處理。3、28日凌晨1時47分成功路與海安路口，路旁之大水筒滾翻在馬路上，海安所員警到場利用地形先固定該水塔，以免妨礙交通。

▲台南市中西區28日凌晨起，因颱風風勢轉強並下雨，各處陸續有樹倒、招牌脫落等情形，市警二分局員警漏夜做安全封閉及警戒處置，並通知排除障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區28日凌晨起，因颱風風勢轉強並下雨，各處陸續有樹倒、招牌脫落等情形，市警二分局員警漏夜做安全封閉及警戒處置，並通知排除障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

4、28日凌晨3時30分府前二段與海安路口，有童裝店招牌掉落，中正所員警到場發現協助拉起封鎖線及實施交通疏導，並通報工務局排除障礙。5、海安路水仙宮市場公車停靠站處、南門路與南門路237巷口、永福路一段30號、西門路與和意路口、永福路與府前路口、開山路289號、環河街129巷對面（南大附小旁）、和緯路五段與和緯路五段161巷口、南門友愛街口衛民街39號前等10處陸續發生路樹倒塌，均由員警到場發現現場或設置圓錐警示或移置路旁，後續通知工務局排除障礙完畢。

ET快訊
快訊／台中轎車詭異自撞！　26歲男死亡
台南多處「路樹倒塌+招牌飛脫」！　驚險畫面曝
快訊／高雄38291戶大停電！　多處電桿被吹倒
快訊／李玟老公發最新聲明！
29歲正妹YouTuber輕生亡　前男友道歉！流產手術沒陪同
快訊／高雄緊急停班課！決策過程曝　陳其邁：盼市民諒解
快訊／「卡努」最新路徑！　氣象局：下週二後最靠台灣
快訊／淡水36歲男陳屍路邊！　脖子有刀傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

杜蘇芮肆虐！台南路樹倒塌招牌掉　儲水桶滾馬路...驚險畫面曝光

金門7478戶大停電！大樹連根拔起　巨型看板、招牌全遭強風吹倒

快訊／台中轎車詭偏自撞！路口監視器被撞到狂晃　駕駛送醫不治

酒駕競速撞死單親爸　可憐孤女獲補助73萬...北檢將向肇事者求償

林智堅論文官司落幕　控調查官「抄襲」挨告誹謗獲撤回不起訴

「好好證券」詐團監控手辯只是路過　運將秒打臉：從高鐵載他過來

杜蘇芮強襲台南！多處路樹倒塌+招牌飛脫　現場驚險畫面曝

杜蘇芮10級強風恐怖橫掃！高雄38291戶大停電　多處電桿被吹倒

颱風天岸邊釣魚…他被大浪捲走「頭猛撞礁石」！血狂流一度命危

快訊／清水部落聯外道路中斷　花蓮緊急宣布卓清村今停止上班課

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

砂石車倒退翻覆土石狂洩　後方駕駛警覺超高逃一劫

杜蘇芮肆虐！台南路樹倒塌招牌掉　儲水桶滾馬路...驚險畫面曝光

金門7478戶大停電！大樹連根拔起　巨型看板、招牌全遭強風吹倒

快訊／台中轎車詭偏自撞！路口監視器被撞到狂晃　駕駛送醫不治

酒駕競速撞死單親爸　可憐孤女獲補助73萬...北檢將向肇事者求償

林智堅論文官司落幕　控調查官「抄襲」挨告誹謗獲撤回不起訴

「好好證券」詐團監控手辯只是路過　運將秒打臉：從高鐵載他過來

杜蘇芮強襲台南！多處路樹倒塌+招牌飛脫　現場驚險畫面曝

杜蘇芮10級強風恐怖橫掃！高雄38291戶大停電　多處電桿被吹倒

颱風天岸邊釣魚…他被大浪捲走「頭猛撞礁石」！血狂流一度命危

快訊／清水部落聯外道路中斷　花蓮緊急宣布卓清村今停止上班課

大谷翔平雙重賽1安完封再雙響砲　一舉締造史上7大成就

杜蘇芮肆虐！台南路樹倒塌招牌掉　儲水桶滾馬路...驚險畫面曝光

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家！她真的衝去喝了

半夜被風聲吵醒！新北人收警訊通知「將出現陣風14級」：不放假嗎

杜蘇芮發威「台南人整夜睡不了」　市民怕爆：仁德有爆炸聲

少子化大浪來襲　1院校周遭前5月實登0成交

金門7478戶大停電！大樹連根拔起　巨型看板、招牌全遭強風吹倒

杜蘇芮閃過金門東側！差20公里未破4年魔咒　高屏脫離暴風圈

女神巫苡萱「米漿創意吃法」大推坑！光喝不夠還要「米米配」清爽飽足最佳CP

山線海線吃透透！2023台東美食攻略　從觀光店到在地隱藏料理都有

橘貓影帝聞媽腳「翻白眼昏倒」　網笑噴：本人是野原廣志嗎？

社會熱門新聞

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

即／高雄路樹倒塌　男騎士撞上慘摔

風雨夜炸！梓官3526戶停電　民困電梯

女大生醉到斷片！醒來驚見「空保險套包裝」崩潰

鳳梨道歉文被洗版！上千人怒喊「當面道歉」

快訊／1歲8月大男嬰離奇亡　母：溢奶

大地主留170筆房地產　遺產稅高達1.4億

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

鐵棍插千萬超跑玻璃　警：是邱彥翔

杜蘇芮強襲金門　料羅港驚見恐怖巨浪

即／淡水街頭命案！男子「脖子有刀傷」陳屍路邊

即／高雄男連人帶車受困高屏溪　爬上車頂待援

杜蘇芮強風鐵柵欄被吹飛　路樹倒塌

更多熱門

相關新聞

杜蘇芮狂風暴雨！高雄38291戶大停電

杜蘇芮狂風暴雨！高雄38291戶大停電

杜蘇芮颱風重創高雄地區，已陸續造成停電災情，截至今（28）日上午9點，高雄目前仍有38291戶停電中。台電表示，主要停電區域集中在岡山、楠梓、梓官、彌陀等地區，由於風勢一度達十級強風，造成許多條高壓輸電線跳脫，多處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，以致影響搶修復電進度，還請用戶多點耐心，待搶修人員儘速完成修復。

路樹及廣告物倒塌南警漏夜排除

路樹及廣告物倒塌南警漏夜排除

杜蘇芮強風吹襲屏東　東港電線掉落噴出火花

杜蘇芮強風吹襲屏東　東港電線掉落噴出火花

東港安泰醫院開設颱風特別門診

東港安泰醫院開設颱風特別門診

利用颱風來襲　竊賊徒手偷走梅花鹿

利用颱風來襲　竊賊徒手偷走梅花鹿

關鍵字：

杜蘇芮颱風路樹廣告物倒塌飛脫交安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

杜蘇芮路徑又變北　恐發國家警報

離譜婚鬧！伴娘被壓床強掀裙露底褲

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

杜蘇芮「迷蹤步」北上！暴風圈變小

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面