杜蘇芮吹翻渡輪「26人溺斃」！　菲律賓風災累計逾30死

▲ 菲律賓渡輪因杜蘇芮帶來的強風翻覆。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

杜蘇芮颱風過境台灣帶來狂風暴雨，此前襲擊菲律賓北部更造成逾30人死亡。一艘超載的渡輪27日在菲國最大湖因強風翻覆，已知至少26人罹難，另有40人獲救。

綜合《路透》及ABC，菲律賓一艘小型渡輪「阿亞公主號」（M/B Princess Aya）27日在馬尼拉以東黎剎省的菲國第一大湖「貝湖」（Laguna de Bay）發生意外，這艘木船從比南勾南鎮（Binangonan）的碼頭駛向附近的塔利姆島（Talim Island），卻在出發不久後翻覆。

菲律賓海巡署（PCG）及警方說明，阿亞公主號距離海岸約45公尺時，乘客因強風來襲驚慌失措，紛紛向船的一側移動，導致船體失衡翻覆，儘管立即展開救援行動，仍有26人不幸溺死，另有40人獲救，搜救行動仍在進行。

海巡署海軍少將哥尼流（Hostillo Arturo Cornelio）說明，這艘渡輪是在比南勾南鎮因天氣好轉解除禁航令後出航，最多可搭載42名乘客及船員，但事發當時超載，不確定人數是否超過已獲救及已確定罹難的66人，「我們認為可能還有更多」。

哥尼流提到，調查人員也將確認乘客是否依安全規定穿著救生衣。而海巡署公布的一段搜救畫面顯示，PCG人員從波濤洶湧的水域中拖出一具看似沒有穿救生衣的女性遺體。

呂宋島狂風暴雨持續一周，這起事件也使得杜蘇芮風災造成的死亡人數超過30人，據救災官員說法，此前至少有9人喪命，主要原因包括山崩、洪水及樹木倒塌，還有數千人流離失所。