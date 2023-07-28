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社會 社會焦點 保障人權

杜蘇芮掃台南！路樹倒塌招版砸落近千　工務局緊急清除

記者林悅／台南報導

杜蘇芮颱風帶來的強風，造成台南市28日凌晨0時過後，不斷傳出行道樹倒伏的案件，因部分路樹橫倒路面，影響行車安全，台南市工務局獲報後，緊急調派人員與機具展開移除的工作，至28日早上9時止，行道樹倒伏的案件近890件，廣告招牌掉落超過40件，整體約930件。

▲杜蘇芮颱風帶來的強風，造成台南市28日凌晨0時過後，不斷傳出行道樹倒伏的案件，工務局獲報後全力動員，調派人員與機具展開移除的工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲杜蘇芮颱風帶來的強風，造成台南市28日凌晨0時過後，不斷傳出行道樹倒伏的案件，工務局獲報後全力動員，調派人員與機具展開移除的工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲杜蘇芮颱風帶來的強風，造成台南市28日凌晨0時過後，不斷傳出行道樹倒伏的案件，工務局獲報後全力動員，調派人員與機具展開移除的工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於28日早上強風仍持續，救災人員雖然忙了一整晚，仍持續清除倒伏的行道樹與掉落的廣告招牌，工務局呼籲民眾儘量避免出門，若出門在外，也應加強注意，避免因強風帶來的行道樹倒伏或者廣告招牌掉落，影響到出入安全。

28日凌晨0時過後，台南市開始吹起強風，也陸續傳出行道樹倒伏及廣告招牌的掉落，市府災害應變中心不斷接獲通報，工務局接獲通報後，積極調派人員及機具清理，以還給市民安全的通行空間。

▲杜蘇芮颱風帶來的強風，造成台南市28日凌晨0時過後，不斷傳出行道樹倒伏的案件，工務局獲報後全力動員，調派人員與機具展開移除的工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於不少行道樹倒伏在路面上，有的甚至壓倒電線桿、橫躺路中間、壓到車輛，清除的工作費時費力，救災人員忙得不可開交。經統計，至28日上午9時為止，全市通報行道樹倒伏的案件近890件，廣告招牌吹落超過40件，需要處理的案件約930餘件。

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