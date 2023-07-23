台中品牌建商舉辦「成人版的暑假作業」　邀200住戶進電影院　

▲國聚建設昨（22）日舉辦文化觀影活動。（圖／國聚建設提供）

記者白珈陽／台中報導

孩子放暑假，大人也有課題要做！國聚建設致力開拓文化深度視野，推出「成人版的暑假作業」，昨（22）日邀請台中影視發展基金會、逢甲大學、中興大學與200名國聚建設住戶，一同至影院觀賞英國名導克里斯多夫諾蘭暑期強檔最新力作《奧本海默》。

國聚建設表示，昨日舉辦文化觀影活動，透過鏡頭，探討二戰期間領導「曼哈頓計畫」團隊、研發核武的美國理論物理學家、原子彈之父奧本海默的生平故事，盼增進住戶對不同文化背景、觀點的了解和尊重，促進文化多樣性的認識；更與學術單位合作，將觀影與文化學習相結合，提供逢甲大學、中興大學人文學院學生更深入的學習體驗。

國聚建設在去年與國家地理雜誌攜手合作野生動物路跑後，看見住戶對於戶外活動的喜愛，今年更於世界自行車日（6月3日）首度與全球最大的自行車製造龍頭「巨大集團」旗下捷安特「自行車文化探索館」合作，帶領住戶認識自行車歷史沿革、VR體驗公路競賽。

▲國聚建設今年於世界自行車日帶領住戶認識自行車歷史沿革、VR體驗公路競賽。（圖／國聚建設提供）

住戶李小姐表示，家人都對自行車很有興趣，在館內的科學廳可讓小孩學習到自行車運轉的原理、結構、動力學；大人透過VR體驗車隊競賽和征服林道登山，感謝國聚建設辦理這樣的活動，讓一家人都可以獲得不同的體驗。

8月2日起，由台中市影視發展基金會、台北金馬影展執行委員會合作主辦的「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」，將於台中大魯閣新時代威秀影城登場。