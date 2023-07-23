　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中品牌建商舉辦「成人版的暑假作業」　邀200住戶進電影院　

▲▼ 。（圖／國聚建設提供）

▲國聚建設昨（22）日舉辦文化觀影活動。（圖／國聚建設提供）

記者白珈陽／台中報導

孩子放暑假，大人也有課題要做！國聚建設致力開拓文化深度視野，推出「成人版的暑假作業」，昨（22）日邀請台中影視發展基金會、逢甲大學、中興大學與200名國聚建設住戶，一同至影院觀賞英國名導克里斯多夫諾蘭暑期強檔最新力作《奧本海默》。

國聚建設表示，昨日舉辦文化觀影活動，透過鏡頭，探討二戰期間領導「曼哈頓計畫」團隊、研發核武的美國理論物理學家、原子彈之父奧本海默的生平故事，盼增進住戶對不同文化背景、觀點的了解和尊重，促進文化多樣性的認識；更與學術單位合作，將觀影與文化學習相結合，提供逢甲大學、中興大學人文學院學生更深入的學習體驗。

國聚建設在去年與國家地理雜誌攜手合作野生動物路跑後，看見住戶對於戶外活動的喜愛，今年更於世界自行車日（6月3日）首度與全球最大的自行車製造龍頭「巨大集團」旗下捷安特「自行車文化探索館」合作，帶領住戶認識自行車歷史沿革、VR體驗公路競賽。

▲▼ 。（圖／國聚建設提供）

▲國聚建設今年於世界自行車日帶領住戶認識自行車歷史沿革、VR體驗公路競賽。（圖／國聚建設提供）

住戶李小姐表示，家人都對自行車很有興趣，在館內的科學廳可讓小孩學習到自行車運轉的原理、結構、動力學；大人透過VR體驗車隊競賽和征服林道登山，感謝國聚建設辦理這樣的活動，讓一家人都可以獲得不同的體驗。

8月2日起，由台中市影視發展基金會、台北金馬影展執行委員會合作主辦的「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」，將於台中大魯閣新時代威秀影城登場。

ET快訊
增強長胖了！靠台恐達強颱　周三起威脅最大「3地影響最劇」
快訊／新店淹水警戒！　時雨量破64毫米　
快訊／國家警報狂響！14縣市豪大雨特報　暴雨襲新北
孫安佐分手阿乃首露面　整個人瘦了一圈　
購物中心熱水管爆裂　俄4員工活活燙死
水有怪味！　水塔竟被投老鼠藥
獨／遭《不熙娣》班底爆「私下嘲諷」！　她還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藝術紮根　《林國基大師芥子娃娃收藏》台西海口故屋開展

夏季吃鰻魚補精氣　首選外銷優鰻在雲林！

台中品牌建商舉辦「成人版的暑假作業」　邀200住戶進電影院　

台南大內遇見幸福夏酪　南消四大消防一起同樂

他第一次進場　幸運成為故宮南院第五十萬觀眾

深夜載家人訪友突爆胎卡山區　和平暖警見狀幫換備胎

書寫千年文字之美！花蓮蘭亭大會登場　900名書法好手比字美

偉大客家提燈者！詩人葉日松濃烈鄉土情懷　捐畢生作品給故鄉

男子疑不滿與遊藝場發生糾紛持滅火器噴灑　南警依社維法裁罰

解憂祭音樂節再登場　到太麻里賞花聽歌忘憂

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

車主路邊發現可愛狗狗❤　熱情打招呼後牠竟跳上車

林志玲看AKIRA演出超投入　幫老公打100分...邱瓈寬噹爆XD

AKIRA帶團員來台推麻辣鴨血.烏骨雞　路上見林志玲廣告「他」突喊加油

幸福！好命柴柴生日吃牛排大餐　全家人圍繞為壽星汪鼓掌唱歌❤

藝術紮根　《林國基大師芥子娃娃收藏》台西海口故屋開展

夏季吃鰻魚補精氣　首選外銷優鰻在雲林！

台中品牌建商舉辦「成人版的暑假作業」　邀200住戶進電影院　

台南大內遇見幸福夏酪　南消四大消防一起同樂

他第一次進場　幸運成為故宮南院第五十萬觀眾

深夜載家人訪友突爆胎卡山區　和平暖警見狀幫換備胎

書寫千年文字之美！花蓮蘭亭大會登場　900名書法好手比字美

偉大客家提燈者！詩人葉日松濃烈鄉土情懷　捐畢生作品給故鄉

男子疑不滿與遊藝場發生糾紛持滅火器噴灑　南警依社維法裁罰

解憂祭音樂節再登場　到太麻里賞花聽歌忘憂

藝術紮根　《林國基大師芥子娃娃收藏》台西海口故屋開展

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭：能駕馭的都很正

空勤直升機載救難人員至品田山　再至雪山東峰搭載受傷山友

外籍女傭遭虐死「只剩24kg」！手法超狠毒　新加坡母女下場慘了

杜蘇芮颱風逼近　林務局籲暫勿前往山區活動

全台24家醫院免費腹部超音波　檢出125人有病灶...4人有肝腫瘤

孫安佐開砲檢察官「告不了我」！怒轟政府：做錯事不要硬找面子

不只B、C肝！醫警告「脂肪肝」也會致癌：篩檢驚見超過半數都有

夏季吃鰻魚補精氣　首選外銷優鰻在雲林！

台中品牌建商舉辦「成人版的暑假作業」　邀200住戶進電影院　

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

地方熱門新聞

蔡英文力挺「彰化小英！ 立委輔選起跑

黃偉哲致贈台南新鮮芒果日本高中生驚喜

男子疑不滿與遊藝場發生糾紛持滅火器噴灑

台南安平運河驚男浮屍

金山模範父親公開表揚　區長為爸爸掛背帶

台南夏日音樂節南消全方位保障安全

花蓮蘭亭大會登場　900名書法好手比字美

車突爆胎卡山區　和平暖警幫換備胎

新北城市美學建築師作品展

小三通再放寬！陸客來台就醫

全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕

遏止大型車違規執法　林口警加強稽查取締

新竹客運恐不到桃園　張善政籲中央重視

南消四大消防一起同樂

更多熱門

相關新聞

北村豐晴、周宜賢遭控MeToo　警近日傳喚

北村豐晴、周宜賢遭控MeToo　警近日傳喚

一位女網友「依依」在18日投書，控訴11年前自己僅20歲時，在國片《阿嬤的夢中情人》劇組實習，遭到導演北村豐晴等人性騷擾，且被攝影指導周宜賢性侵。她表示，當年以「這是在談戀愛」來說服自己接受被性侵的事實，但後來仍受嚴重影響、罹患精神疾病，現已對北村豐晴、周宜賢正式提告。新莊分局表示，今（19）日收到公文，報請新北地檢署指揮偵辦，近期會傳喚被告到案。

奇美音樂節17早鳥開賣

奇美音樂節17早鳥開賣

屏東Global Mall　推低門檻+高折扣

屏東Global Mall　推低門檻+高折扣

真核彈拍《奧本海默》？諾蘭回應

真核彈拍《奧本海默》？諾蘭回應

好萊塢全面癱瘓！大咖演員「37項行為」通通禁止

好萊塢全面癱瘓！大咖演員「37項行為」通通禁止

關鍵字：

國聚建設觀影奧本海默電影

讀者迴響

熱門新聞

即／大阪電車隨機砍人釀3傷！對峙畫面曝

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

北市驚傳「夫妻墜樓」2人無生命跡象

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

杜蘇芮明轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

賣淫1次2萬太便宜？台第一女優揭「正妹應得價碼」

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變　甜蜜合體老公

杜蘇芮最快周二白天發陸警！風雨最劇搖滾區曝　連2天「紅到紫爆」

午後對流雨開轟了！12縣市大雨特報　雨下到晚上

單身太久…28歲男一愛愛「就結束了」：對不起

傳播妹赴摩鐵陪酒　老公等不到人驚覺出事了

更多

最夯影音

更多
機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵
許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面