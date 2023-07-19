女實習控遭性侵騷擾「這就是20歲的屁股」　警最快本周傳喚調查

▲攝影師周宜賢被控性侵《阿嬤的夢中情人》實習生。（圖／翻攝自臉書／Tsung-lung Tsai）



記者陳以昇、蔡怡萍／新北報導

一位女網友「依依」在18日投書，控訴11年前自己僅20歲時，在國片《阿嬤的夢中情人》劇組實習，遭到導演北村豐晴等人性騷擾，且被攝影指導周宜賢性侵。她表示，當年以「這是在談戀愛」來說服自己接受被性侵的事實，但後來仍受嚴重影響、罹患精神疾病，現已對北村豐晴、周宜賢正式提告。新莊分局表示，今（19）日收到公文，報請新北地檢署指揮偵辦，近期會傳喚被告到案。

依依在指控中提到，當年周宜賢藉機與她拉近關係，趁殺青酒後在賓館性侵她，還說：「這就是二十歲的屁股啊！」讓她只能說服自己「正在談戀愛」，但隔年仍因此確診躁鬱症，她不僅控訴「周宜賢就是一個當下不確認對方意願」，就性侵對方的人，還直指北村豐晴「是一個假公濟私、濫用導演職權的人。表面上使用導演權威、戲劇工作名義，實則對實習生性騷擾」。

▲周宜賢曝光對話紀錄。（圖／翻攝自周宜賢臉書）



不過，對於依依的指控，周宜賢19日凌晨在臉書發文，曝光多張和實習生依依的對話截圖，2019年1月雙方針對當年性騷一事進行第一次談話，女方提到「我那個時候很喜歡你，我覺得你也喜歡我。」接著回溯喝醉當晚彼此脫光光，其實自己不願意發生關係，他則回應：「我想我感受到了，所以我們沒有做。」女方也回：「對啊。」

周宜賢表示，一開始的確想發生關係，但後來覺得彼此不夠熟悉，不到可以發生關係的程度，也慶幸最後及時踩了剎車，「不然的話，我也會很後悔。」女方則強調最不能接受的一點，就是他當時沒有做安全措施，他在過程中不斷道歉，也表示自己不是會做出性侵行為的人，更希望：「我們都要好好的。」

新莊分局今（19）日表示，已收到三峽分局單一窗口轉來的案件公文，目前報請新北地檢署由檢察官指揮，近期會傳喚被告到案，至於北村豐晴目前則尚未對外做出回應。