他實測拾汣茶屋多好賺！砸150萬開店「7天獲利曝」：是天花板數字

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蹦闆實測拾汣茶屋多好賺！砸150萬開店「7天獲利曝」：天花板數字

▲▼。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol、拾汣茶屋臉書）

▲網紅Toyz（劉偉健）手搖飲料店「拾汣茶屋」爆紅，吸引許多粉絲朝聖排隊。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol、拾汣茶屋臉書）

記者閔文昱／綜和報導

網紅Toyz（劉偉健）手搖飲料店「拾汣茶屋」爆紅，主打與大品牌抗衡、品質好又價格實在，一開幕就吸引大量人潮排隊。對此，從事精品代購業的YouTuber「蹦闆」就透露，他為了實測Toyz飲料店是真的好賺還是是在「割韭菜」，決定掏出150萬加盟一家拾汣茶屋，並公布了開幕7天的真實獲利，引發熱議。

蹦闆27日上傳最新影片，表示他曾看到Toyz在影片中聲稱飲料店很好賺，且也有不少網紅、藝人開飲料店賺很大，因此他決定拿出150萬實測，看看是否如Toyz所說「飲料店好賺」，還是其實是在「割韭菜」。為此，他經過長達2個月的教育訓練，最終成功在桃園市中壢區開了拾汣茶屋中原店。

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▲YouTuber「蹦闆」砸150萬元，實測Toyz的飲料店「拾汣茶屋」是否真的好賺？（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

▲YouTuber「蹦闆」砸150萬元，實測Toyz的飲料店「拾汣茶屋」是否真的好賺？（圖／翻攝自YouTube／蹦闆，下同）

隨著店家開幕一個禮拜，蹦闆也公布了從7月8日開始營業至7月16日共7天的營業額，總計是37萬元，等於平均每一天大約是5萬多元。他坦言，聽起來5萬元並不多，但這個數目在飲料店來講，其實是「天花板的數字」。

蹦闆透露，不少人都認為台灣飲料的市場非常大，甚至一年有10幾億的商機，原本他對於這樣的說法相當懷疑，直到自己開了飲料店並看了報表，才發現這是的確有可能的。另外，他們的店家位於中原大學的學區，目前還是暑假期間，因此出沒的學生並不多，相信等之後開學營業額會更可觀。

▲YouTuber「蹦闆」砸150萬元，實測Toyz的飲料店「拾汣茶屋」是否真的好賺？（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

蹦闆指出，若以37萬元的營業額來計算獲利，Toyz當初在直播透露毛利是67%，他自己是抓在65%甚至60%，以這樣來算，150萬估計是2個月就回本了。

他最後也總結，用150萬投資飲料店對他來說是蠻低成本的創業工作，而飲料店目前的囤貨、原物料等成本都比其他行業低很多，所以要倒店的機會也很低，因此他的感想還不錯，未來應該還會多開幾家，「因為我覺得蠻好賺的，多開個2、3家我可能就躺著休息了。」

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