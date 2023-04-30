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拾汣茶屋西湖店恐收攤！Toyz認「擋到人財路」　18間新分店位置曝

 ▲Toyz創立手搖飲料品牌「拾汣茶屋」開幕2個月，卻傳出西湖店招牌已悄悄被拆下。（圖／翻攝自臉書）

▲Toyz創立手搖飲料品牌「拾汣茶屋」西湖店開幕僅2個月，招牌卻已被被拆下。（圖／翻攝自Toyz臉書、住內湖真好）

網搜小組／閔文昱報導

實況主Toyz（劉偉健）投資手搖飲品牌「拾汣茶屋」，第一家開在西湖捷運站旁，一開幕就吸引大量人潮排隊，但因「招牌外推」違規，目前招牌已被拆除。對此，Toyz在直播中坦言，此次台北市建管處管得「有點多、有點快」，推測是他們的低價策略擋到別人財路了，目前有在考慮要不要繼續經營這間店。

Toyz 28日在直播中分享拾汣茶屋西湖店的現況，他表示目前該店依然有在營業，但因為招牌已經拆除的關係，所以外觀看起來非常可悲，甚至已到影響市容的地步，因此團隊也在討論要不要繼續經營這間店，假如不繼續經營，就等於前面裝潢的錢都得賠掉，且也必須再找尋合適的地點開店。

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▲Toyz坦言，有在考慮要不要繼續經營「拾汣茶屋」西湖店。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲Toyz坦言，有在考慮要不要繼續經營「拾汣茶屋」西湖店。（圖／翻攝自YouTube／Toyz，下同）

Toyz坦言，其實「招牌外推」的情況在台北、新北隨處可見，但這間拾汣茶屋被台北市建管處管得「有點多、有點快」，而此情況也不是完全沒有預料到，因為他們正在做一件「正義的事情」，只是手搖飲店的低價策略「確實擋到別人財路了」。

另外，Toyz也透露未來會再擴展的18間分店地點，包含「淡水北新店」、「桃園民族店」、「新竹金山店」、「台中逢甲店」、「宜蘭舊城店」、「高雄明誠店」、「中壢中原店」、「板橋南雅店」、「台北南陽店」，預估會在今年7月前將這些店開完，但實際開店時間還要視加盟主的培訓狀況而定。

▼Toyz公布18間新分店位置。

▲Toyz坦言，有在考慮要不要繼續經營「拾汣茶屋」西湖店。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

Toyz公布未來拾汣茶屋18間分店為：

員林中山店

永和永貞店

淡水北新店

桃園民族店

中和員山店

湖口站前店

新竹金山店

台中逢甲店

台中一中店

宜蘭舊城店

新莊幸福店

台北南陽店

高雄明誠店

台中東海店

新竹清華店

中壢中原店

台中學士店

板橋南雅店

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