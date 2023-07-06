Toyz請喝中焙生乳紅茶！「限當場排隊領1杯」3情況不適用優惠

▲Toyz飲料店拾汣茶屋排隊人潮。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者曾筠淇／綜合報導

《拳上Tha Cage》昨（5）日開打，知名實況主Toyz和鍾培生壓軸登場，最終Toyz遭技術性擊倒落敗。事後Toyz開直播表示，今（6）日要請粉絲喝拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」，全部免費！稍早「拾汣茶屋」也透過粉專正式發文，曝光領取方式。

「拾汣茶屋」透過粉專發布速報，劈頭直呼「對不起！【拳上】沒打贏，請大家喝飲料！」今（6）日全台拾汣茶屋的中焙生乳紅茶都免費，而規則有三。

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1.每人限當場排隊領1杯。

2.以現場物料狀況為主，賣完為止。

3.外送平台、線上點餐、電話訂餐不適用此優惠。

粉專也補充，因為準備時間較倉促，所以飲品提供或動線規畫若不夠流暢，還請見諒。

回顧昨日賽事，Toyz和鍾培生前兩局本來都採防守為主的打法，但到了第三局，鍾培生開始加強力道，不求防禦，就是要猛攻Toyz，還展現自己訓練4年的基礎，以KO技術擊倒（Technical Knock Out）取得勝利。

Toyz被擊敗後，回家開直播表示，6日要請粉絲喝拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」，由他買單，全台灣「全部免費，去買就是了！」而今天實際查看西湖分店，才剛開店就有大批人潮排隊。

▲Toyz限時動態。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

此外，鍾培生4日曾聘請律師發函，針對有損形象的「中焙生乳紅茶」（取自諧音）發出警告，要求Toyz更名。不過Toyz則在IG限時動態上表示，「無所不用其極的想影響心態」。