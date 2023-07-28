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女神巫苡萱「米漿創意吃法」大推坑！光喝不夠還要「米米配」清爽飽足最佳CP

▲▼ 巫苡萱,街訪,街訪突即隊,早餐,下午茶,創意,暗黑料理,米漿,米香,食感,光泉。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲女神巫苡萱近日來到《街訪突擊隊》擔任一日特派員，上街訪問路人創意料理的同時，也要把她最近的創意搭配新歡推薦給大家！（圖／擷取自《街訪突即隊》影片，下同）

消費中心／綜合報導

台灣有美食天堂的美名，同時也擅長發展出超經典的創意搭配。尤其對於想省錢的外食族來說，想從重複的食材變化出不同吃法，只得不斷實驗創新，但創意美食跟暗黑料理卻往往只有一線之隔！這次《街訪突擊隊》特別請來熱情活潑的巫苡萱，試著挖出路人不為人知的料理秘辛，同時也要推薦給大家最近她發現的「出乎意料新滋味」！

説到創意搭配，早已經是經典庶民小吃的皮蛋豆腐，絕對是大多數台灣人認可的創意美食。沒想到巫苡萱第一個堵到的受訪路人，私房做法竟然會把皮蛋豆腐跟乾泡麵「ㄌㄨㄚˇ」在一起。「雖然看起來很像『ㄆㄨㄣ（廚餘）』的感覺，可是吃起來稠稠、脆脆的，真的滿好吃的喔！」沒想到第二位路人的實驗精神更讓人佩服，竟然因為有網友推薦好吃，就試著將布丁加進炸醬麵中，自己親自試吃後才覺得味道太甜、有點噁心。甚至還有男路人出賣自己的女友，把「巧克力加拉麵」這種超暗黑組合給說出來，事後才拜託製作團隊「幫我馬賽克一下」，但顯然為時已晚！

▲▼ 巫苡萱,街訪,街訪突即隊,早餐,下午茶,創意,暗黑料理,米漿,米香,食感,光泉。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼路人的創意料理聽在巫苡萱心底，就像暗黑料理一樣可怕！

▲▼ 巫苡萱,街訪,街訪突即隊,早餐,下午茶,創意,暗黑料理,米漿,米香,食感,光泉。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

看不下去的巫苡萱，決定先暫停「不是像吐，就是像ㄆㄨㄣ」的料理分享，直接舉例——「如果是拿米漿來搭配，大家會有什麼創意想法呢？」 受訪路人直覺想到的，不脱麥片或是油條蛋餅、蔥油餅等傳統搭配，也有人直接表明自己平常不愛喝米漿，比較常喝豆漿，男路人也搞笑說，「男生通常都不太喜歡喝那種稠稠的東西，所以米漿我是真的沒辦法發揮。」讓巫苡萱聽了整個笑到不行。

▲▼ 巫苡萱,街訪,街訪突即隊,早餐,下午茶,創意,暗黑料理,米漿,米香,食感,光泉。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲聊到米漿，男生路人搞笑說，「男生通常都不太喜歡喝那種稠稠的東西。」

為了洗刷大家的刻板印象並打開新世界大門，巫苡萱特別端出光泉米漿甫上市的新品給受訪路人試喝。原本前一秒還說不喜歡米漿的人，一喝竟然馬上覺得hen可以，「花生的味道蠻香的」、「不會很甜，我覺得滿好喝的耶」、「一般米漿喝起來很稠，容易感覺卡在嘴巴跟喉嚨，但光泉新出的這瓶相對來說比較清爽！」

▲▼ 巫苡萱,街訪,街訪突即隊,早餐,下午茶,創意,暗黑料理,米漿,米香,食感,光泉。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼全新「光泉米米杯」的清爽米漿口感，讓路人不分男女都覺得hen可以！

▲▼ 巫苡萱,街訪,街訪突即隊,早餐,下午茶,創意,暗黑料理,米漿,米香,食感,光泉。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼ 巫苡萱,街訪,街訪突即隊,早餐,下午茶,創意,暗黑料理,米漿,米香,食感,光泉。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲巫苡萱的推薦備受路人肯定後，她也胸有成竹地介紹好喝順口的秘密，「其實是因為光泉米漿是用整顆烤花生研磨製作而成，而且保證不加花生醬。」所以喝起來才能擁有如此香醇的味道。

然而，介紹大家都喝過的米漿有什麼意思？巫苡萱真正要推坑大家的其實是「米加米」蹦出的驚喜新滋味！正當路人重新感受光泉米漿帶來的清爽新感覺，她冷不防拿出一盒看起來像唰嘴零嘴的東西，請路人們加進米漿裡喝喝看。有眼尖的路人一秒認出來這是相當具有古早經典風味的「爆米香」，丟進米漿裡一起吃的創意搭配，讓大家都眼睛一亮。「咦，很搭耶！我覺得這個組合有點像麥片加牛奶」、「米漿本身帶一點甜度，爆米香則是有脆脆的口感，這樣混合在一起吃，感覺滿輕爽的」、「以前在超商都是看到用麥片做搭配，沒想到配米香還滿搭的耶」。

▲▼ 巫苡萱,街訪,街訪突即隊,早餐,下午茶,創意,暗黑料理,米漿,米香,食感,光泉。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼米漿加入爆米香的創意搭配，讓路人眼睛一亮直呼「可以」！

▲▼ 巫苡萱,街訪,街訪突即隊,早餐,下午茶,創意,暗黑料理,米漿,米香,食感,光泉。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

不過愛美的小姐姐難免擔心吃下去的食物會不會對身體有負擔，巫苡萱也拍胸脯表示，「光泉米漿主打0膽固醇，不讓身體造成負擔，而且一起享用的米香也不是油炸製成，同時保留整顆米的營養，整杯搭配起來也可以補充一日所需堅果量，健康又美味。」

▲▼ 巫苡萱,街訪,街訪突即隊,早餐,下午茶,創意,暗黑料理,米漿,米香,食感,光泉。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼全新搭配手法以及講究健康的製作方式，讓「米漿Ｘ米香」榮登路人心中的最新CP，而且一杯的份量無論做為早餐或是下午茶解饞，都很適合。

▲▼ 巫苡萱,街訪,街訪突即隊,早餐,下午茶,創意,暗黑料理,米漿,米香,食感,光泉。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

最後，巫苡萱也公布這次的新品就叫做——【光泉米米杯】！號稱「米與米的最佳組合」，讓路人一口接一口很難停下來！往後的早餐與下午點心就交給光泉米漿，以「米漿Ｘ米香」一起碰撞出的食感新體驗，成為每個人補充能量的最給力夥伴。

趕快來多加了解女神巫苡萱推薦的米米杯吧！
https://www.facebook.com/KCPlantMilk

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