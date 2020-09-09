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法國人打滿分的最台米漿！米漿莓果司康向經典歐式甜點致敬　光泉米漿夏季活動帶你偽出國

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▲▼光泉米漿,創意料理,食譜。（圖／翻攝自官網、資料照）

▲光泉米漿舉辦食譜大募集，各種創意料理讓人躍躍欲試。（圖／翻攝自《愛料理》網站）

消費中心／綜合報導

台灣身為美食天堂，不只夜市小吃揚名國際，豐富多元的台灣味飲料更是令人上癮，連外國人也無法抗拒，住在台灣的法國人酷Ku，以影片紀錄他在台灣的生活，精闢的文化差異分析、精彩的美食旅遊心得分享，吸引了眾多粉絲，酷的影片也時常在網路上引起熱烈討論和轉發，去年他回到法國，讓親朋好友嘗試了9種台灣飲料，有冬瓜茶、黑松沙士、蘆筍汁、芭樂汁⋯⋯等，但影片最後讓人出乎意料的是，大家對「米漿」的評價都超級高，親友們一喝就驚呼：「這超好喝！完美！」、「很creamy，冰起來之後冰冰地喝」、「我給它9.25，因為太容易上癮了」、「超好喝，我從沒喝過這種東西」，多位親友給予了「滿分」的評價，還試圖想以米漿挑戰另類法式吐司，讓人訝異原來法國人的味蕾也「有點台」。今年夏天光泉把米漿變成雪糕啦！除此之外還在料理網站上徵求光泉米漿創意料理食譜，最大獎有機會把破萬元的蒸氣烘烤爐帶回家。

▲▼光泉米漿,創意料理,食譜。（圖／翻攝自影片）

▲台灣的經典飲料米漿擄獲法國人的心，許多人給出滿分評價。（影／ETtoday、圖／翻攝自影片）

▲▼光泉米漿,創意料理,食譜。（圖／翻攝自官網、資料照）

▲光泉把米漿做成雪糕，有網友嘗試過後在網路上分享心得，表示好吃會回購。（圖／資料照）

米漿是台灣人記憶中的經典，熱熱喝、冰冰喝都好喝，尤其是早餐時刻最適合來一杯米漿，香醇濃郁又有飽足感，連街道上隨處可見的便利商店內，都能找到米漿的身影，今夏光泉就把這款經典飲料直接變成雪糕！不僅散發濃濃的花生香，一口咬下還能吃到花生角，誠意十足、冰涼消暑，網友們爭相嘗試，就有老饕吃過之後分享「口味100%還原，加上花生顆粒的口感，吃起來不無聊」，更有網友留言表示「好吃、不會太甜，顆粒超多」、「有花生顆粒、有咬感，考慮回購」，讓愛喝米漿的人＆甜點控都被燒到不行，甚至開始自己在家嘗試另類的米漿創意食譜。

草莓司康。（圖／pixabay）

▲你也是隱藏版的特級廚師嗎？快投稿發揮你的創意。（圖／Pixabay）

光泉更舉辦了「光泉米漿食譜大募集」，在號稱「網友們的廚藝顧問」的網站《愛料理》上，向特級廚師們徵求米漿料理食譜，有人以米漿和鮮奶做出米漿牛奶寒天凍，細緻滑嫩的口感，適合在夏天的午後當作下午茶；酷的法國朋友在影片中也突發奇想，覺得或許可以用來做法式吐司，果然有網友投稿啦！除了法式吐司，有網友用米漿代替牛奶做出來的麵包布丁、用米漿做出來香氣十足的蒸糕、用米漿做出充滿花生香氣的吐司，不僅口味獨特，還很適合不喝牛奶的人；不會料理也不用擔心，有網友發揮創意，簡單四步驟就完成米漿莓果司康，輕輕鬆鬆就能將司康端上桌，招待朋友超有面子。以為米漿只能做甜食？目前投稿的食譜中，網友以米漿做成的咖哩飯！光想像就讓人口水直流！

看完以上創意食譜，你心中隱藏的特級廚師魂是不是開始燃燒了呢？即日起～9/23，在指定通路購買光泉原味米漿、光泉薏仁糙米漿、光泉紫米燕麥糙米漿，並以三種指定商品中至少一項做出「冰品類」、「甜品類」或「創意類」創意料理、上傳到愛料理網站，就有機會把蒸氣烘烤爐、食物處理機、氣泡水機、三明治機等帶回家，再加碼抽出全家禮券，為你的廚房增添新夥伴，廚藝料理更上一層樓，購買光泉米漿的發票記得到活動網站登錄，就有機會獲得澎湖五星機加酒，1人中獎2人同行，帶你偽出國。每人投稿次數不限，上傳越多食譜得獎機率越高，身為創意料理界的新星，你一定有很多想法，現在就投稿投起來。

►馬上上傳你的創意食譜

►馬上登錄光泉米漿發票

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

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