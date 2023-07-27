2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺：從小吃到大

▲杜蘇芮颱風來襲，許多民眾會在家備好泡麵以防萬一。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

杜蘇芮影響持續中，對全台各地帶來風雨，今晚至明日清晨各地風雨最為猛烈，預估要等到明（28）日中午台灣才會脫離暴風圈。在狂風暴雨的颱風夜來上一碗泡麵是許多人的童年回憶，發票載具APP在粉絲專頁分享，統計2023年1月至7月的發票購買泡麵的數據，並列出錢10名排行，引起一陣熱議。

發票載具APP統計2023年1月至7月中，台人最愛10大泡麵排名：

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第一名：來一客 鮮蝦魚板

第二名：滿漢大餐 蔥燒牛肉麵

第三名：維力炸醬麵

第四名：一度贊 紅燒牛肉麵

第五名：味味A 排骨雞麵

第六名：台酒 花雕雞麵

第七名：辛拉麵

第八名：味味一品 原味牛肉麵

第九名：不倒翁 起司拉麵

第十名：素飄香 麻辣燙





▲2023年1月到7月台灣人最愛泡麵排行榜。（圖／翻攝自Facebook／發票載具）

貼文引起熱烈回響，有網友在留言處指出，「我喜歡來一客，但是是喜歡京燉肉骨口味的」、「素飄香麻辣燙...真的夠味好吃的」、「維力炸醬麵」、「就是愛來一客鮮蝦呀！連出國都會帶」、「還有大乾麵 地獄辣椒口味」。

其中，不少人在留言處力挺一款沒有上榜的泡麵，「最愛統一肉骨茶麵」、「我還是最喜歡統一肉燥麵」、「統一肉燥麵我從小吃到大」、「怎麼可以沒有統一肉燥麵」、「怎麼可以少了統一肉燥麵」。