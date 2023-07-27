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80歲元老級北車街友　苦心勸後輩：年輕不懂事，老了會後悔

80歲張伯伯自曝在北車周邊流浪60年。（圖／報系資料照）

▲80歲張伯伯自曝在北車周邊流浪60年。（圖／CTWANT提供 ／下同）

圖文／CTWANT

台北車站周邊「住滿」街友朋友，不過這些人裡有些經濟狀況並不差，只是不願租房在鳥籠套房，認為以街頭為家最快樂，但也有街友無法這麼豁達，一名在台北車站周邊流浪近60年、年約80歲的張伯伯透露自己是「元老級北車街友」，他還時常奉勸跟他聊過的年輕後輩，「年輕時不會想，活到老，會和我一樣不像樣了」。

如果能有個家，誰想露宿街頭當街友。（圖／報系資料照）

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▲張伯伯說，我們以前流浪時生活很好過，還會到後車站睡賓館，生活上都不愁，但現在不行了。（圖／報系資料照）

根據《中時新聞網》報導，張伯伯的人生大半輩子都在街頭流浪，本身是台北人的他，身邊完全沒有親朋好友，孤苦伶仃獨自一人，「從小就在這邊(北車)了，在這差不多60年，從舊站、臨時站、京站，每天都在台北車站」。

「北車街友我是元老級，絕對沒人比我更老」，張伯伯年輕時曾做過工，但由於不識字，後來找工作四處碰壁，張伯伯也感慨表示，「老了沒有人要啊！工作也找不到」，他更無奈表示，「社會局也不幫忙，坦白講怎麼辦？沒辦法啊！

北車街友將紙箱堆疊成了臨時住所。（圖／報系資料照）

▲張伯伯說，如果能有個家，誰想露宿街頭當街友。

張伯伯在北車這裡流浪，是因為「在這有人發便當我們就吃，每天都有人發便當，不怕沒得吃，不管颳風下雨都是睡車站旁邊，冬天會有人來發外套、睡袋」，除此之外「有人一年三節來發紅包，五百、五百這樣，其他都沒有」。

「人家說，『年輕時候不懂事，老了就會後悔』就像我這樣」，時常會有大學生來訪談，張伯伯就會奉勸他們，「盡量去做善事助人，尤其現在的社會，不像以前社會那麼好，我們以前流浪時生活很好過，還會到後車站睡賓館，生活上都不愁，但現在不行了」。

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