金溥聰「刀刃黨內」惹議　朱立倫緩頰：金老師就這個性啦！

▲金溥聰刀刀殺向黨內小雞，連黨主席朱立倫也波及。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

侯競辦執行長金溥聰日前接受媒體專訪，不只對黨籍立委參選人砲聲隆隆，也不滿黨主席朱立倫未先溝通就在全代會拋出「執政大聯盟」。朱今（27日）對此表示，非綠大聯盟或是在野團結這個議題是大家的共識，這半年已經跟侯友宜討論很多次，在全代會前一天預演時，相關的議題也都有談過。針對金溥聰砲打小雞，朱立倫說，「金老師就是有這樣的個性」，但是他的目標都是希望國民黨更好。

針對金溥聰對「執政大聯盟」提出質疑，朱立倫表示，有關非綠大聯盟、在野大聯盟，這半年已經講過非常多次，也跟侯友宜討論很多次，現在更重要的是，要結合所有在野、非綠力量，大家共同來努力；過程中是很辛苦的，但大家一定全力以赴。朱也說，非綠大聯盟或是在野團結這個議題是大家的共識，在過程中不斷堆疊，包括立法院黨團常常在很多的議題上必須要跟在野黨一起來合作。

朱立倫強調，最重要的是，民眾期待下架民進黨、政黨輪替、讓台灣更好，這就是國民黨的主軸，未來國民黨重返執政之後，當然希望大家一起來成為一個執政大聯盟，為台灣打拼，這是一個目標也是理想。朱指出，他跟侯友宜在討論的過程當中都有提到，在全代會前一天預演時，相關的議題也都有談過。

對於金溥聰喊話要再多溝通，朱立倫表示，溝通完全沒有問題，隨時都有保持密切的電話或者是見面聊各項議題，其實現在最重要的議題是針對民進黨施政的議題，很多讓民眾非常反感的議題，比如看到網紅批評賴清德，就被塔綠班全面出征，這根本是「民主獨裁」的民進黨，難道大家不能把砲口對向塔綠班的民進黨嗎？

針對金溥聰對黨籍立委參選人砲聲隆隆，產生黨內反彈，甚至還有社論要黨中央思考金的去留，朱立倫說，金執行長、金老師就是有這樣的個性，但是他的目標都是希望國民黨更好。

朱立倫說，自己更希望大家能夠能夠團結在一起，那在這個過程當中，國民黨本來就是一個民主的政黨，會有一些不同的聲音，但是不要忘了7月23日全代會大家已經一致通過提名侯友宜，這時候大家就要團結一起，國民黨行為規範也寫得非常清楚，大家一定要全力支持黨提名的總統候選人。