人妻私密部位遭按壓怒告　推拿師秀「筋絡人像」喊冤獲判無罪

▲女子去國術館按摩，控告負責人趁機猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／新竹報導

一名剛結婚的人妻，在丈夫介紹下去新竹縣某國術館給師傅推拿按摩，不過她認為被負責人摸胸部、鼠蹊部、大腿內外側等，還被負責人說「舞者來我這都是全裸」、「妳的皮膚白又滑」，憤而提告；新竹地方法院認為人妻指控的穴位與經絡點相近，難認有猥褻犯意，判負責人無罪。

判決書指出，人妻指控2022年9月6日前往新竹縣某國術館，接受負責人周男推拿按摩，於過程中負責人以手觸及她胸部上方、鼠蹊部、大腿內外側，並伸入內衣按壓她乳房，還向她表示「有一些舞者來我這邊推拿，都是全裸」、「我媳婦皮膚黑又粗糙，妳的皮膚白又滑順」等，陰部上方還被按壓1秒左右，但周男說都是穴位，若會痛按壓過後就不會痛了。人妻認為遭猥褻，對負責人提告。



周男則堅決否認有何猥褻犯意，稱雖然有按壓到人妻的胸部、鼠蹊部、大腿內外側等處，但這些都是推拿的過程，且沒有摸到人妻的外陰部或拉她的內褲到股溝處，「我從小拜師到現在將近50年，第一次遇到這種事情，客人都是一個介紹一個來的」，並說人妻的丈夫是他兒子同學，「她先生在我這裡推拿10幾年了」，如果真的會猥褻女性早就沒飯吃了。

法院認為，周男於審理中提出筋絡人像，其上顯示人體似確有人妻指的「胸部上方」一路向下延伸至「鼠蹊部」、「大腿內側」部位筋絡，該人像上也標示有位於「大腿外側」穴位，縱使周男確曾觸及女子鼠蹊部及大腿內外側，亦難認有猥褻犯意。新竹地方法院認為，罪證不足判周男無罪。