　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蹲點殺太陽會分會長！槍手5秒轟10槍重判19年　2共犯1無罪1死亡

記者劉人豪／新竹報導

天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」戴銘詮，2022年8月底在自家屋內遭連開10槍，戴身中8槍送醫後救回一命，而槍手宋男趁隙開車快閃藏匿，警方後續於宜蘭攻堅逮人，新竹地方法院依非法持有制式手槍、殺人未遂，各判宋男8年6月、15年，應執行有期徒刑19年。

▲影片曝！新竹男家門前遭開10槍　頭套男5秒開10槍快跑。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲宋男身穿黑色外套、頭戴黑色頭套，在戴銘銓家門前朝屋內連開十槍後逃逸。（圖／翻攝黑色豪門企業）

宋男有公共危險前科，2022年3月間居住宜蘭郭姓友人家，結識兩名李姓男子，三人接獲「狙殺南寮國」指示，開始密謀計畫。宋男先與其中一名李姓男子前往高雄購買犯案用中古車，將車輛開回宜蘭後再進行A車掛B牌手法；經多次踩點觀察，宋男決定於2022年5月7日動手，未料當日早上前往現場時，因遇警方盤查只能罷手。

同年8月底三人再次執行計畫，宋男事先於戴銘銓家附近埋伏，等戴銘詮與小舅子駕車返家打開鐵門進入屋內時，快速上前連開10槍。眼見戴銘銓中槍，宋男自認任務已完成，隨後快跑上車加速逃逸，整個行兇過程大約只花了5秒鐘。而戴銘銓身中8槍，經緊急送醫搶救後性命無虞。

▲▼宋男蹲點一個月，朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍被逮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲宋男蹲點一個月，朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍被逮。（圖／記者陳凱力翻攝）

宋男沿著西濱快速道路一路開往桃園大園某處僻靜空地焚車毀跡，事先在附近等待的第一名李男快速前往接應，兩人朝宜蘭一路行駛，在另一名李姓男子的接應下進行藏匿。

檢警發現槍手與新屋超商ATM補鈔搶匪、43歲宋男特徵相符、犯案手法雷同，隨即鎖定追查。同年9月底某日清晨，警方前往宜蘭攻堅抓人，同時起獲克拉克手槍一把與7顆子彈，兩名共犯李男也涉嫌參與、接應與藏匿人犯被帶回偵辦。

▲涉嫌去年10月間持槍犯下桃園市新屋區超商ATM搶案宋姓男子，桃園檢警根據現場遺留口罩DNA，確認是宋男犯案，桃檢偵結依加重強盜等罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲宋男還犯下桃園市新屋區超商ATM搶案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

新竹地方法院審酌，宋男手段兇殘，對戴銘詮殺意甚堅，且逃離現場後，再以汽油焚燬車牌號碼滅證，且於證據明確下仍矢口否認犯行，依非法持有制式手槍、殺人未遂，各判8年6月、15年，應執行有期徒刑19年，併科罰金15萬。本案仍可上訴。

至於兩名李男涉案部分，其中一名李男，檢方無從證明有藏匿人犯之犯行，判決無罪；另一名李男因已死亡，判決不受理。

ET快訊
快訊／金門宣布：明天下午停班停課
杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過台灣」！　網驚：神秘力量
快訊／板橋41歲獸醫師　猝死浴室
3犬輪流撕咬！　台大白鼻心「腸子流出」慘死　
快訊／彫博刪文！　重發聲明：誰翻車都還不知道
快訊／YTR劉沛等2年再當爸　二寶「小蛋餅」出生了
獨／台中民宅「2台廂型車停屋頂」　奇景消失了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市士林路樹倒塌！路邊汽車遭砸中...消防急出動

惡男專詐韓團粉絲！收押1個月獲釋再騙85人　法官1原因交保

屏東小琉球鄉民敗血症休克　高雄海巡隊派艇救援急送本島

2年前神預測！高大成再曝女童恐長期吸毒煙霧：血管一撞就出事

快訊／新北板橋獸醫師猝死浴室…一旁有不明白色粉末　死因調查中

快訊／彫博刪文！再發新聲明　「誰翻車還不知道」

杜蘇芮來襲屏東7鄉鎮停班課　國3林邊交流道高架橋開放停車

女墜大肚溪失蹤3天！　「橡皮艇+空拍機」警消湍急溪水中持續搜索

大雨強襲！台東今晚、明天停班課　5鄉517人預防性撤離　

杜蘇芮雨彈恐灌高雄山區！458人急撤離下山　桃源區土石流警戒

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

孫子假裝打噴嚏整阿嬤　她生氣反拿水管噴回去

快訊／北市士林路樹倒塌！路邊汽車遭砸中...消防急出動

惡男專詐韓團粉絲！收押1個月獲釋再騙85人　法官1原因交保

屏東小琉球鄉民敗血症休克　高雄海巡隊派艇救援急送本島

2年前神預測！高大成再曝女童恐長期吸毒煙霧：血管一撞就出事

快訊／新北板橋獸醫師猝死浴室…一旁有不明白色粉末　死因調查中

快訊／彫博刪文！再發新聲明　「誰翻車還不知道」

杜蘇芮來襲屏東7鄉鎮停班課　國3林邊交流道高架橋開放停車

女墜大肚溪失蹤3天！　「橡皮艇+空拍機」警消湍急溪水中持續搜索

大雨強襲！台東今晚、明天停班課　5鄉517人預防性撤離　

杜蘇芮雨彈恐灌高雄山區！458人急撤離下山　桃源區土石流警戒

侵台「4大怪颱」之一！中颱韋恩活23天　狂掀屋頂、大淹水超慘

「阿舍哥」訪台行告一段落　離台前化身「一日裝箱員」

響應中央2025C肝清零目標　南投獲頒B、C肝篩檢全專科標竿獎

不斷更新／全台颱風假懶人包！金門宣布「明天下午停班停課」

夏小姐是對的！20歲絕美正妹跨欄奪冠　領獎1角度網暴動：最頂存在

女大生每月收「神秘生活費」！4年不曾間斷　好心人曝光竟是他

若放颱風假也不休息！公司要求「遠距上班」他問合理嗎　答案揭曉

快訊／北市士林路樹倒塌！路邊汽車遭砸中...消防急出動

惡男專詐韓團粉絲！收押1個月獲釋再騙85人　法官1原因交保

國民黨金門縣副議長妻尚文凱挑戰陳玉珍　改掛民眾黨旗參戰

勇敢負鼠堅定「逆流前行」　引網感悟：彷彿人生道路

社會熱門新聞

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

即／北市信義分局警官寢室身亡！警封鎖現場調查

即／花蓮縣府宣布「3鄉鎮」：下午停班停課

即／高雄男8樓墜樓當場死亡

監視器「這畫面」逆轉真相！猝死女嬰生父吸毒釀禍

虐嬰案逆轉！冤保母盼恢復執照　社會局打臉

快訊／台杜蘇芮發威！台北東區招牌預防性拆除

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

吸金38億！新北愛立康藥局老闆夫妻慘了

更多熱門

相關新聞

17歲少年射擊俱樂部打工…槍枝突走火慘身亡

17歲少年射擊俱樂部打工…槍枝突走火慘身亡

湖南岳陽市一名17歲少年，日前在射擊俱樂部打暑假工時，意外中槍身亡，家屬在醫院痛哭的影片在網上熱傳。由於中國大陸很少發生槍擊案，此案迅速在網路上引起了大量關注。

2男鬼澤步道溪釣！疑遇溪水暴漲來不及逃　雙雙溺斃

2男鬼澤步道溪釣！疑遇溪水暴漲來不及逃　雙雙溺斃

賓士拒檢闖12紅燈！警連開3槍後座男爆頭亡　判決出爐

賓士拒檢闖12紅燈！警連開3槍後座男爆頭亡　判決出爐

杜蘇芮恐升級強颱！　新竹市府：今正常上班課

杜蘇芮恐升級強颱！　新竹市府：今正常上班課

快訊／2男鬼澤步道釣魚未歸！今晨發現1死1失聯

快訊／2男鬼澤步道釣魚未歸！今晨發現1死1失聯

關鍵字：

太陽會槍擊新竹戴銘詮

讀者迴響

熱門新聞

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

快訊／7-11開出4張千萬發票！

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

SpeXial前成員遭毆濺血　當街扭打爆2波亂鬥

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面