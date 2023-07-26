蹲點殺太陽會分會長！槍手5秒轟10槍重判19年　2共犯1無罪1死亡

記者劉人豪／新竹報導

天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」戴銘詮，2022年8月底在自家屋內遭連開10槍，戴身中8槍送醫後救回一命，而槍手宋男趁隙開車快閃藏匿，警方後續於宜蘭攻堅逮人，新竹地方法院依非法持有制式手槍、殺人未遂，各判宋男8年6月、15年，應執行有期徒刑19年。

▲宋男身穿黑色外套、頭戴黑色頭套，在戴銘銓家門前朝屋內連開十槍後逃逸。（圖／翻攝黑色豪門企業）

宋男有公共危險前科，2022年3月間居住宜蘭郭姓友人家，結識兩名李姓男子，三人接獲「狙殺南寮國」指示，開始密謀計畫。宋男先與其中一名李姓男子前往高雄購買犯案用中古車，將車輛開回宜蘭後再進行A車掛B牌手法；經多次踩點觀察，宋男決定於2022年5月7日動手，未料當日早上前往現場時，因遇警方盤查只能罷手。

同年8月底三人再次執行計畫，宋男事先於戴銘銓家附近埋伏，等戴銘詮與小舅子駕車返家打開鐵門進入屋內時，快速上前連開10槍。眼見戴銘銓中槍，宋男自認任務已完成，隨後快跑上車加速逃逸，整個行兇過程大約只花了5秒鐘。而戴銘銓身中8槍，經緊急送醫搶救後性命無虞。

▲宋男蹲點一個月，朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍被逮。（圖／記者陳凱力翻攝）

宋男沿著西濱快速道路一路開往桃園大園某處僻靜空地焚車毀跡，事先在附近等待的第一名李男快速前往接應，兩人朝宜蘭一路行駛，在另一名李姓男子的接應下進行藏匿。

檢警發現槍手與新屋超商ATM補鈔搶匪、43歲宋男特徵相符、犯案手法雷同，隨即鎖定追查。同年9月底某日清晨，警方前往宜蘭攻堅抓人，同時起獲克拉克手槍一把與7顆子彈，兩名共犯李男也涉嫌參與、接應與藏匿人犯被帶回偵辦。

▲宋男還犯下桃園市新屋區超商ATM搶案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

新竹地方法院審酌，宋男手段兇殘，對戴銘詮殺意甚堅，且逃離現場後，再以汽油焚燬車牌號碼滅證，且於證據明確下仍矢口否認犯行，依非法持有制式手槍、殺人未遂，各判8年6月、15年，應執行有期徒刑19年，併科罰金15萬。本案仍可上訴。

至於兩名李男涉案部分，其中一名李男，檢方無從證明有藏匿人犯之犯行，判決無罪；另一名李男因已死亡，判決不受理。