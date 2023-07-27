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明星公益棒球賽9／2斗六登場　人瑞阿嬤揮棒盼球票開賣全壘打

▲暖身的開球儀式，由台灣閃亮之星藝人黃鐙輝開球，百歲人瑞施阿嬤乘坐輪椅擔任打擊，打擊後由張縣長協助推行輪椅跑壘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲暖身的開球儀式，由台灣閃亮之星藝人黃鐙輝開球，百歲人瑞施阿嬤乘坐輪椅擔任打擊，打擊後由張縣長協助推行輪椅跑壘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

華山基金會攜手台灣閃亮之星棒球隊睽違4年將於9月2日再度前來斗六棒球場舉辦「2023愛老人明星公益棒球賽」。公益球票於今（27）日正式開賣，華山基金會邀請台灣閃亮之星藝人黃鐙輝、百歲人瑞與三失長者共4位，齊聚虎尾農工揮棒，一同呼籲社會大眾購票觀賽，響應愛老人公益。

雲林縣長張麗善為「2023愛老人明星公益棒球賽」正式公開活動資訊，並當場認購500張球票、虎尾鎮長丁學忠及虎尾鎮民代表主席林嘉弘也現場合購200張球票，盼拋磚引玉，呼籲社會大眾能共同看球賽、做愛心。

暖身的開球儀式，由台灣閃亮之星藝人黃鐙輝開球，百歲人瑞施阿嬤乘坐輪椅擔任打擊，打擊後由張縣長協助推行輪椅跑壘，行進間與眾人擊掌並一起傳遞愛心球，呼籲大家「9月2日不見不散」，期待公益活動能揮出愛的全壘打，門票熱銷、高朋滿座。

▲暖身的開球儀式，由台灣閃亮之星藝人黃鐙輝開球，百歲人瑞施阿嬤乘坐輪椅擔任打擊，打擊後由張縣長協助推行輪椅跑壘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣閃亮之星藝人黃鐙輝、雲林縣長張麗善、社會處長林文志、文化觀光處處長陳璧君、虎尾鎮長丁學忠，呼籲大家「9/2不見不散」，期待公益活動能揮出愛的全壘打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

華山基金會雲林區舉「愛老人明星公益棒球賽」多年，受疫情影響不僅使活動暫停4年，各行業景氣受挫，使偏鄉長輩服務資源銳減，今年再次攜手「台灣閃亮之星棒球隊」，在雲林斗六棒球場舉辦「2023愛老人明星公益棒球賽」，公益門票每張200元，由年代購票系統售票，每賣出7張球票，就能幫助雲林在地弱勢老人一個月服務經費，盼大家邀約親朋好友看棒球做公益。

▲暖身的開球儀式，由台灣閃亮之星藝人黃鐙輝開球，百歲人瑞施阿嬤乘坐輪椅擔任打擊，打擊後由張縣長協助推行輪椅跑壘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲暖身的開球儀式，由台灣閃亮之星藝人黃鐙輝開球，百歲人瑞施阿嬤乘坐輪椅擔任打擊，打擊後由張縣長協助推行輪椅跑壘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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