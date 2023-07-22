美國男按摩師「廁所裝針孔」被捕　117女姓名、年齡全被他記下

▲美國一名推拿師被發現在他的診所藏匿偷拍攝影機。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國麻州一名44歲男性推拿按摩師遭到逮捕，原因是有客人在診所的廁所發現奇怪的塑膠掛勾，還發出微弱的藍光，仔細一看前端竟然連接著一個攝影鏡頭，還有USB插孔、開關和SD記憶卡。警方在他的硬碟中發現數百張涉及不同女性的自製色情影像，還有一份117名女性名單，詳細標註姓名、年齡和性關係次數。

根據紐約郵報報導，密德瑟斯郡（Middlesex）地方檢察官表示，44歲的克萊恩（Scott Kline）14日因涉嫌在他開設的推拿指療診所廁所裡安裝偷拍攝影機而被捕，一名不知情的客人於裸體狀況下，在馬桶水箱旁的牆上發現一個衣物掛勾，還看到掛勾側邊發出一束微弱藍光，仔細檢查才發現這是個包含攝影鏡頭和SD儲存記憶卡的設備，並且拍下了照片作為證據。

▲警方發現，硬碟中存有數百件克萊恩拍攝製作的色情影像。（示意圖／CFP）

美媒取得的警方報告顯示，受害者父親得知後夥同另一名男子與推拿師克萊恩對峙，而克萊恩卻低姿態地懇求他們保密，「拜託，請別做任何事，我還有一個家庭。要怎樣我們才能解決這個問題？要做什麼才能彌補這件事呢？」

不過，他們最後仍報警處理，警方搜查診所浴室，發現偷拍裝置已經不翼而飛，牆上相同的位置只留著一條魔鬼氈，現場一隻警犬聞出了有一張SD卡曾經貼在牆上。克萊恩供稱他已經把相機踩碎，沖進馬桶裡丟掉了，但警方後來在辦公室一個抽屜發現了被藏起來的相機，以及一個含有大量色情內容和部分工作相關資料的硬碟。

警方稱，硬碟裡有數百件自製色情照片和影片，是許多女性脫衣或性行為時所拍攝，也有拍到克萊恩，有些似乎是在診所內部拍攝的，還有一些場景是在診療台上，但由於畫面看起來似乎是雙方自願拍攝，這些內容並未被用作證據，而且似乎沒有發現患者在廁所被偷拍的影像。克萊恩後來向調查人員宣稱，他只是在廁所安裝鏡頭，但從未用它來錄下任何事情。

除此之外，警方還發現了一份包含117名女性的名單，裡頭詳列了她們的姓名、年齡，以及與克萊恩發生性接觸的次數。克萊恩被捕後繳納了1萬美元（約新台幣31萬元）的保釋金，目前已經獲釋，重返工作崗位，但案件尚未水落石出。幾名克萊恩客戶受訪時表示，克萊恩已經聯繫上他們並解釋自己是受到「不實指控」與「惡劣謠言」中傷。