妹子自曝吃鍋「1習慣」　友人驚喊不正常！全場也搖頭：母湯

▲原PO吃鍋1習慣驚呆眾人。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人吃火鍋喜歡喝幾口湯，但不會清空，就有「空鍋派」妹子表示，自己會把火鍋湯全喝完，卻常因此被朋友說「很奇怪、不正常」，忍不住想問其他人怎麼想，「我從小到大吃飯都這樣@@，會吃得很乾淨。」不少人秒驚喊母湯，「OMG妳是勇士！」但也意外釣出一票同好，「我會瘋狂加湯，然後喝到見底。」

一位女網友在Dcard發文，「只有我會把火鍋湯喝完嗎……」說她常因此被朋友說很奇怪、不正常，「但我從小到大吃飯都這樣@@，會吃得很乾淨……」她還在文中貼出空鍋、空碗、空盤照，證明自己真的連鍋帶料整鍋清空，吃得碗底朝天，一粒米、一滴湯都不剩，也在留言處坦言，「我愛湯的程度，大概是不喝湯吃不下飯。」

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▲原PO會把火鍋湯都喝完。（圖／翻攝自Dcard）

就有人見狀驚呼，「鹽分很高，注意腎臟健康啊」、「母湯！熱量超高」、「高普林欸！小心痛風跟傷腎」、「妳的喝光也太光了」、「真佩服妳能喝完，我喝幾口就飽了」、「我如果每鍋都喝到完，我一定爆炸胖」、「勇者」、「OMG妳是勇士！」

不過，貼文意外釣出大票同好，「天啊是好朋友！我也是屬於喝得超乾淨的，雖然知道根本熱量炸彈，但還是忍不住」、「阿北我41（歲）了，每次都這樣喝，不過檢查醫生都說我的腎還很好」、「我之前有個女友，若沒人阻止，她能一直加湯一直喝」、「我也超愛喝，湯決定了我喜不喜歡那家火鍋店。」

國泰醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐指出，火鍋湯底盡量以昆布、柴魚風味的清湯為主，避開麻辣、起司、酸菜白肉等重鹹度的鍋底。另外，想喝火鍋湯的話，建議只喝開鍋後前20分鐘，因為一旦煮過後，湯內的鈉離子、磷酸鹽及硝酸鹽等食品添加物濃度會大幅提高。