「持續內耗無法扭轉劣勢」　他喊話侯友宜：先衝高民調才是正辦

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨日前在全代會上通過提名新北市長侯友宜成為總統參選人，但因目前侯友宜民調仍落居第三，藍營內部整合也出現雜音。對此，中廣董事長趙少康27日就在臉書喊話，持續內耗是沒辦法扭轉劣勢的，侯友宜必須打出選戰節奏，不斷提出亮眼的政見政策，盡速拉升支持度，才是正辦。

趙少康表示，國民黨全代會剛看到侯友宜與前高雄市長韓國瑜擁抱大和解，營造團結氣氛，沒過多久，不同立場及意見就浮上檯面。對此，他強調，持續內耗是沒辦法扭轉劣勢的，侯友宜必須打出選戰節奏，不斷提出亮眼的政見政策，盡速拉升支持度，才是正辦。

趙少康指出，當總統候選人和黨主席是不同人時，競選總部要爭取勝選，黨中央則要顧慮立委選情，策略與戰術各有考量也各有利害，檯面上稍一不同調，就會被媒體、選民甚至對手拿放大鏡檢視，所以競選總部和黨中央的協調合作非常重要。他舉例，民進黨哪怕派系鬥得再激烈，至少還有「一致對外」的傳統；國民黨卻總是「網內互打」給大家看，結果只讓各方看笑話，更增加支持者的焦慮。

因此，趙少康強調，選舉，往往是氣勢順了，節奏也就順了，雖然民調不見得等於選票，但在沒有其他指標時，也就只能看民調。他認為，現在爭論的聯合政府、非綠大聯盟或執政大聯盟，都是選後才需要討論的議題，而侯友宜現在應該透過感動、激勵人心的發言、亮眼的政見爭取認同，盡速衝高民調，才不會讓有心人有可乘之機。