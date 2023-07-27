杜蘇芮強襲菲律賓至少6死　多地土石流「母子遭活埋」

記者詹雅婷／綜合報導

杜蘇芮颱風26日挾帶強風暴雨侵襲菲律賓北部，造成至少6人死亡，掀翻建築屋頂、淹沒地勢較低的村莊，引發數十起土石流，數千人流離失所。已知有一對母子及2名孩童來不及逃離土石流喪命，一名17歲災民遭活埋，一名婦女遭樹木擊中頭部過世。

▲杜蘇芮颱風侵襲菲律賓。（圖／達志影像／美聯社，下同）

At this moment, ganito kalakas ang ulan at hangin dito sa Vigan Ilocos Sur.#EgayPH#bagyo pic.twitter.com/FUPRXrWiCw — JAM????α¹⁻⁰²⁷ (@sb19fanboiii) July 26, 2023

美聯社報導，杜蘇芮颱風襲向富加島後，接著侵襲卡加煙省另個島嶼，當地近1.6萬人從高風險沿海村莊撤離，學校、工作場所全數關閉。卡加煙省至少有4個城鎮停電、6座橋樑被淹沒，省長曼巴（Manuel Mamba）26日透露，北部沿海城鎮遭到重創，「屋頂被吹走，洪水無法排出，可能是因為潮水從海上湧過來」。

在本格特省布吉亞斯鎮（Buguias），當地發生土石流，一棟建築物被掩埋，一名母親及她的孩子，和另外兩名孩童死亡，還有另外兩人受傷。在附近的旅遊勝地碧瑤（Baguio），因暴雨造成的土石流掩埋一棟建築物，造成一名17歲災民喪命。在北部伊莎貝拉省（Isabela），一名騎單車賣麵包的婦女因椰子樹倒下擊中頭部過世。

海岸警衛隊表示，北伊羅戈省巴卡拉（Bacarra）當地發生淹水災情，水深及腰，許多民眾受困家中，警衛隊成員使用橡皮艇和繩索進行疏散。

報導指出，有數千名跨島渡輪乘客、貨運卡車司機以及近100艘客船與貨船全因颱風滯留港口。不過海岸警衛隊也說，隨著天氣好轉，大多數人都能繼續行程。