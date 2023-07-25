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杜蘇芮進逼！天使輪110只貨櫃擱淺待處理　交長：與時間賽跑

▲▼交通部長王國材視察天使輪漂流貨櫃打撈情況。（圖／交通部）

▲交通部長王國材視察天使輪漂流貨櫃打撈情況。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月20日在高雄港外海因不明原因船體浸水沈船，大量貨櫃落海漂流林園及東港，衝擊航安，交通部長王國材今(25日)前往視察打撈情況，王國材表示，有110只貨櫃在淺灘和消波塊擱淺，將優先處理容易被大浪打回海上貨櫃，由於杜蘇芮颱風陸警將發布，打撈作業要與颱風和時間賽跑。

王國材今前往高雄視察貨櫃打撈情況，王受訪表示，天使輪空櫃有573只漂流在東港和林園一代海域，目前有303只已處理，另外160呎貨櫃沉到海底，不會有危險，剩下110只貨櫃在淺攤和岸邊消波塊擱淺，今天下午有颱風陸警，將針對110只貨櫃積極處理，包括岸邊貨櫃先吊離或移動到南星灣等較平靜水域，要跟時間和颱風賽跑，希望今晚把110只貨櫃中可能因颱風飄回海上部分先處理。

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王國材指出，今天110只擱淺貨櫃優先處理容易被大浪沖回海域部分理，卡在消波塊可吊離就快吊離，另外也要求空拍機把所有擱淺貨櫃拍照，颱風過後將比對是否有貨櫃不見，今天晚上和明天是重要的，確保不要讓颱風把貨櫃沖到遠處去，要跟時間賽跑盡快完成。

▲▼交通部長王國材視察天使輪漂流貨櫃打撈情況。（圖／交通部）

▲天使輪有110只貨櫃擱淺。（圖／交通部）

針對漏油部分，王國材表示，已跟海洋委員會合作，漏出部分都已處理，並派員潛水封住海底下37米沉船漏油處，專家學者研判颱風不會影響海底37米深沉船，但也已做好最壞打算和緊急應變，攔油索和吸油索都已架好在沈船附近，另外麥寮海洋號吸油船也在高雄港，颱風若造成有落油可隨時處理，目前19名船員都是安全的。

台灣港務公司執行副總王錦榮表示，今明兩天透過相關單位持續監控及搜尋海域，若發現有漂移貨櫃，會立即處理，另針對相關處理費用和單據，也將會一併整理出來，未來將統一求償。

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