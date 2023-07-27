麥當勞99元優惠詐騙　「沒給OTP」被盜刷10萬元！1陷阱全場驚

▲原PO沒輸簡訊驗證碼仍被盜刷。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

網搜小組／鄺郁庭報導

FB上滑到麥當勞套餐優惠券，吸引一位女網友心動下單，以為搶購到優惠，結果手機狂跳刷卡通知，莫名被刷5筆2萬元消費，才驚覺套餐優惠是個幌子，自己的個資已經被詐騙，「用信用卡付費後，4分鐘被盜刷5次，我真的沒有輸入手機認證碼。」忍不住曝光慘痛經驗，提醒其他人別跟她一樣上當了。

受騙網友在「爆料公社(官方粉專專屬)」貼文，「我要分享被詐騙然後被盜刷的過程，希望大家不要跟我一樣無知愚蠢」，原來她在FB看到某個粉專在推「麥當勞超值雙人套餐99元」優惠即享券，便點進去按下「立即搶購」，遵從指示輸入姓名、手機等資料。

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▲原PO被優惠吸引。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

點選確認提交後，原PO又跟著系統指示，輸入信用卡卡號，及卡片3碼安全碼，看到訂購成功的頁面，顯示會傳送電子票券序號到手機，殊不知優惠券沒收到，卻莫名跳出好幾封信用卡刷卡簡訊通知。

奇怪的是，明明要輸入簡訊上的驗證碼才能成功刷卡，可她什麼都沒做，卻收到交易成功的訊息，「手機在我手上，銀行的簡訊驗證碼都不是我輸入的，為何還會交易成功？」除了緊急通知銀行客服，她也趕快報案。

▲原PO強調，沒給出簡訊驗證碼。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

事後她曝光後續，詐騙者消費的是即時電子票券，已經全數領用完畢，攔截不到也要不回來，雖然銀行有請她填爭議款項聲明書，但大概率是花錢買經驗，「把自己當範例警惕別人，不要重蹈我的覆轍，應該發我好人卡吧！」

▲原PO趕緊報案。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

貼文一出，有人細思極恐，「簡訊不用輸入，就可以認證刷過也是很有問題」、「理論上沒填OTP不會讓妳過啊」、「好奇的是，驗證碼在被害者手機，被害者也沒告知對方，為何可以刷卡成功？」原PO也點頭，「我現在最怕的是，我的手機是不是被監控，然後手機簡訊被截取？」

實際上，過去也曾有苦主莫名其妙被盜刷，事後找出原因，「電腦被植入監控木馬，再加上信用卡公司對於多筆外國交易都沒有警覺幫我攔截，才會發生這些事」，提醒其他人，就算重打卡號等資料很麻煩，也不要貪圖方便把信用卡資料記錄在常用網站上，「網路刷卡完後，要把紀錄清乾淨，然後電腦防毒軟體要裝好，並定期掃毒。」

另外，此外，士林地檢署檢察官蔡東利曾提醒，收到OTP密碼簡訊時，仍要仔細確認簡訊內容，檢查是否為線上刷卡消費項目，因為過去曾有人點進釣魚網站照指示做，輸過一次OTP密碼後，就被綁定Google Pay因此被盜刷。

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