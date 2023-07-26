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惡男專詐韓團粉絲！收押1個月獲釋再騙85人　法官1原因交保

▲刑事局偵九大隊會同全台警方掃蕩假網拍詐團逮捕陳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊會同全台警方掃蕩假網拍詐團逮捕陳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部警政署統計2022年詐騙案件，「假網拍」、「假投資」及「解除分期付款」為前三名。其中假網拍利用限量、低於市價商品引誘民眾競相購買，詐團騙得匯款後就封鎖不理、或寄出劣質商品達到犯罪目的；刑事局偵九大隊彙整今年起的假網拍詐欺案件，展開掃蕩專案，26日公布掃蕩假網拍詐欺成果。

刑事局偵九大隊彙整165平台的網拍詐欺案件，詐團多透過臉書社團及台灣知名拍賣網站，以假帳號販售「演唱會門票、香水、名牌包包、限量名牌球鞋」等物品，以名牌商品的7-9折低價透過網路販售、被害人達數百人之多。

▲刑事局偵九大隊會同全台警方掃蕩假網拍詐團逮捕陳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊會同北市、桃園、臺中、高雄、嘉義、南投縣市警察局共組專案小組，報請各地方檢察署指揮，從今年年5月至7月間，共同偵破6起網拍詐欺案件，清查被害人數逾240人、被害金額超過370萬元，警方指出被害人年齡多低於30歲，最年輕僅15歲，單筆財損金額最高達新台幣80萬元。

一名新北市三重的陳姓犯嫌（21歲、詐欺前科），多次利用臉書社團販售知名韓團包含TXT、BLACKPINK演唱會門票，陳嫌惡劣到直接買空賣空、收取民眾匯款後封鎖對方，檢警方5月初將他拘提後聲押獲准，但陳嫌在6月底遭起訴放回後，再度重操舊業。

陳男更進一步以「第三方詐騙手法」指示購買韓團演唱會、周邊商品民眾把現金匯給真實賣家，然後搶在匯款前向網路賣家下訂，等於變相利用民眾現金購買自己哈韓商品，不但民眾收不到門票、周邊商品，正規業者也因此被告上警局且帳戶被列管無法使用，手段相當惡劣。

▲刑事局偵九大隊會同全台警方掃蕩假網拍詐團逮捕陳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）▲刑事局偵九大隊會同全台警方掃蕩假網拍詐團逮捕陳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方7月初再度拘提陳男，當場查扣手機1支、韓團專輯30餘本、韓團應援周邊偶像小卡、海報、手燈、手幅等贓證物，經統計被害人數85人、財損金額逾70萬元。

陳嫌5月犯案遭羈押，6月底釋回後就再度犯案，但檢警鎖定他再度犯案立刻行動逮人，陳嫌經移送後再度遭檢察官認定有「重複施行犯罪」之虞聲押，但陳嫌在庭上聲淚俱下，表示願向被害人道歉並賠償損失，獲得法官認同裁定交保。

刑事局這次肅清假網拍專案，總計逮捕台灣北中南8名詐團主嫌，總計清查涉詐民眾達240人，造成財損金額雖然僅有350萬餘元之譜，但這些騙徒對國內網路購物交易秩序造成嚴重傷害。

刑事局呼籲，民眾如發現購買網拍商品價格明顯低於市價，就極可能是詐騙，民眾網購應選擇有第三方支付功能，且商譽良好正規網購平台，使用安全交易機制，不要與賣家私底下商談交易，民眾如有疑問請立即撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證，以免受騙上當。

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