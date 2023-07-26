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媽逛市場噴5萬元「曬出5件戰利品」　她一看吐血！私訊闆娘氣炸了

▲▼夜市微解封第一個週末、臨江夜市人潮也微變多、路上車也變多。（圖／記者宋良義攝）

▲媽媽買塑身衣花了5萬，讓原PO聽了吐血。（示意圖／記者宋良義攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我的家人在菜市場就這樣被騙了5萬！」一名妹子傻眼直呼，媽媽只是逛個市場，結果竟花了5萬買5件塑身衣，且徹底被代購老闆娘洗腦，主打穿得很有效，連一旁客人也力推，導致媽媽不肯退貨。由於搜尋不到該品牌，原PO只好私訊老闆娘，殊不知對方說法不一，讓原PO氣炸了。

一名女網友在Dcard表示，媽媽某次從菜市場回家，就拿出幾件塑身衣要原PO鑑賞一下，當時原PO不以為意，事後從弟弟口中得知，一件就要1萬元，等於媽媽秒噴了5萬元，一臉驚恐的PO認為媽媽被騙了，要媽媽回去退貨。

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然而媽媽堅持穿塑身衣很有用，且別的客人也大力推薦。勸不聽之下，原PO打開蝦皮比價，發現類似款式一件只要300多元，最貴也才1000多元，「真的是很無語，明明整天說我浪費錢，自己卻買了5件，（每件）一萬塊的衣服，到底要怎麼勸才不會讓她再受騙？」

原PO還說，塑身衣老闆娘每天都會傳早安圖問候，導致媽媽完全沒有退貨的意願，「她還說被騙就被騙！」

事後，原PO只好硬起來發訊息給老闆娘，詢問為何網路找不到該品牌，而對方一開始解釋是歐美的牌子，而明明塑身衣有日文字樣，老闆娘才改口「都有賣」的答案。對此，原PO無奈求問「有人的家人有一樣的經驗嗎？」

底下網友熱議，「這應該不是完全被騙，是心甘情願的，塑身衣的確（品質）好的會到上萬，便宜的幾百塊」、「市場都是集團操作，隔1個小時再去，剛剛在你旁邊說很好用、買個5件10件的客人，現在又在那邊騙別人他要買個5件10件，都是職業客人」、「如果是量身定製的調整型內衣，一整套2～3萬跑不掉，媽媽應該是誤會了，以為是一樣的東西，很划算所以買5套」、「一天給媽媽1000元買菜就好了，把手機拿過來封鎖加刪除」、「你就用蝦皮買10件回來，她就會醒了」。

也有苦主分享類似經歷，「我外婆也是這樣，在市場上買了很多件又超級貴，旁邊會有一堆客人洗腦你買，我媽帶我外婆去退貨時，還跟他們吵起來，後來我舅舅報警處理說詐騙老人家，這件事在家裡鬧了很久」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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