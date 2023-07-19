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買無糖鮮奶茶！店員「硬舀1匙蜜」用意曝光　妹子傻眼了

▲清心福全集團總執行長趙啟宏，在委任律師陳文禹等人陪同下，在台南市北區德路清心福全門市會議室召開記者會，與大隆公司劃清界限，並強調係會計監察疏失，已補稅完成。（圖／記者林悅攝，下同）

▲原PO點無糖鮮奶茶，卻發現店員加了「蜜」，讓她超困惑。（示意圖／記者林悅攝）

網搜小組／劉維榛報導

「飲料店不能說的秘密？」一名妹子透露，在清心點了一杯「無糖鮮奶茶」，殊不知店員另添加「蜜」，表示是要提升香氣，該說法讓原PO難以接受。文章曝光後，也有飲料控直呼，「上宇林也是點無糖還會另外加蜜，其實很不懂這個調味方式」。對此，清心前店員坦言，「可能店員太忙了，沒有照SOP走！」

一名女網友在Dcard表示，日前去清心買了一杯「無糖」正常冰的鮮奶茶，而店員製作過程，卻從糖桶裡舀了「某液體」，正當原PO以為是別人的飲料，沒想到最後那杯是她的。

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由於原PO全程看著店員製作鮮奶茶，於是主動詢問「我不要加糖！」聞言，店員回應，那個不是糖，是為了要提升香氣用的，但原PO堅持無糖，且不加任何東西。對此，店員再次強調，那個是「蜜」，是為了提升香氣，於是原PO才妥協離開。

事後，原PO仍一臉感到困惑求問，「『蜜』不就是『糖』嗎？」畢竟會點無糖的原因，就是只想喝鮮奶的本質甜味，「沒想到還會額外再添加所謂的『蜜』？還是有什麼飲料店不能說的秘密呢？」

文章曝光後，網友紛紛熱議，「無糖就是無糖，還添加蜜...畫蛇添足」、「我記得清心的飲料店是調和蜜（我有問過店員），不管是純蜂蜜還是調和蜜，真的都是糖啊，身為喝鮮奶茶只喝無糖的人，只要加了一點點糖，整杯飲料就都被破壞掉了」、「官網鮮奶茶的介紹裡面確實有蜂蜜，而且註明是調和蜜，不過會點無糖就是不要任何糖，店員應該要詢問一下吧」、「感覺是店員忘了問欸，之前有被問過，感覺他一時腦袋轉不過來」。

也有人透露，「上宇林也是點無糖還會另外加蜜，其實很不懂這個調味方式。對想喝無糖的人來說，加了蜂蜜後，喝起來跟半糖～正常甜一樣啊」、「上宇林會提醒無糖還會用蜂蜜提味」。

有內行解釋，「前店員路過，鮮奶茶系列清心都會加蜂蜜，這是清心的配方，讓鮮奶茶帶出蜂蜜甜味。但如果客人點無糖，按照規定是店員要多問客人要不要加蜂蜜，有可能店員太忙了，沒有照SOP走，跟那間店長反映一下吧！店員需要再教育」。

▼前店員解釋，照理會要詢問客人是否加蜜。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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關鍵字：

清心福全手搖飲料鮮奶茶無糖蜂蜜調和蜜

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