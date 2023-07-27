杜蘇芮沒走又有熱低壓！　日氣象廳：最快明升颱「直掃北台灣」

▲日本氣象廳預測，熱帶性低氣壓最快28日升颱。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

杜蘇芮颱風撲台，27日將是影響最大的一天，儘管按照目前的預測路徑將不會登陸台灣，但是仍會帶來不小風雨。根據日本氣象廳預測，杜蘇芮的七級風暴風圈（15m/s，與台灣定義不同）已經籠罩整個台灣，而杜蘇芮前腳還沒走，菲律賓東邊海域又有新的熱帶性低氣壓生成，最快28日就會轉為颱風。

日本氣象廳對於杜蘇芮的預測路徑持續南修，杜蘇芮颱風27日上午9時的中心位置在北緯20.7度、東經119.8度，位於巴士海峽，以每小時15公里的速度往北移動，目前中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。

從預測路徑也可以看到，日本氣象廳預測的杜蘇芮七級風暴風圈目前正籠罩整個台灣，而十級風暴風圈（25m/s，與台灣定義不同）到28日前也有可能掃過台灣南部。

儘管杜蘇芮還沒完全離開，但日本氣象廳也指出，菲律賓東邊海域又有新的熱帶性低氣壓形成。該熱帶性低氣壓27日上午6時的中心位置在北緯10.5度、東經140度，正緩慢朝西北方向移動，目前中心氣壓1006百帕。

氣象廳也預測，這個熱帶性低氣壓最快可能在28日升格輕颱，並以時速15公里的速度往西北方向移動。一旦成颱，將會成為今年第6號颱風「卡努」，並從台灣北部掃過，而日本沖繩縣則將首當其衝。