杜蘇芮來襲！苗栗明德水庫持續洩洪　果農搶收水梨紅棗

▲杜蘇芮颱風進逼台灣，苗栗縣頭屋鄉明德水庫蓄水接近滿水位，這兩天持續每秒5立方公尺排水調節。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

杜蘇芮颱風今天對台灣影響最大，苗栗以南都是影響範圍，苗栗風雨雖不明顯，各界也積極防颱，除了水庫調節洩洪外，正值水梨採收時節，梨農清晨6點半就開始搶收，公館鄉的紅棗農也紛紛搶收樹上成熟紅棗，目前收成約3-4成。

杜蘇芮颱風進逼台灣，苗栗縣頭屋鄉明德水庫蓄水接近滿水位，這兩天持續以每秒5立方公尺排水調節。

▲▼苗栗大湖地區水梨採收季節碰上颱風，梨農加派人手在清晨六點多就開始採收。（圖／記者蔡文淵翻攝）

現在正值大湖地區水梨採收季節碰上颱風，梨農加派人手在清晨六點多就開始採收，目前新興梨剛滿200天成熟期，不過甘露品種還要等20天才能採收，梨農也只能聽天由命。

苗栗公館鄉的紅棗農紛紛搶收樹上成熟紅棗，紅棗最怕下雨後又出大太陽，容易造成裂果，對紅棗的品質及賣價影響很大，農會方面也請棗農能先收成，就先摘成熟的紅棗做成紅棗乾，農會目前掌握到的棗農大部分已收3-4成，希望颱風不要帶來太大影響。

▲▼苗栗公館紅棗採收期遇上杜蘇芮颱風侵台，棗農紛紛搶收樹上成熟紅棗，減少受到颱風影響。（圖／記者蔡文淵翻攝）