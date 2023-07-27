南部沒風雨＝賺到颱風假？彭啟明曝「暴雨午後來襲」籲速防颱

▲彭啟明說明，南部午後的風雨將增強。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者李宜秦／台北報導

行政院人事總處公布，今日南高屏、花東、澎湖因颱風影響停止上班上課，金門則是下午停班、課，不過目前南部地區的風雨尚未出現，氣象專家彭啟明解釋，颱風移動速度較慢，南部的風雨會在今日午後到深夜加強，不要認為是「賺到颱風假」，反而應儘速做好防颱準備。

彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專直播表示，颱風今日將進入台灣海峽，移動速度較慢，因此南台灣風雨仍未出現，但是南部的風雨會在午後到深夜持續加強，他提醒，南部鄉親千萬不要認為賺到一個颱風假，反而應該儘速做好防颱準備。

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▲▼各地24小時風雨預測。（圖／氣象局）※點圖放大

氣象局預報員羅雅尹表示，今日花東降雨持續，東半部雨勢一陣一陣，且伴隨短延時強降雨，恆春半島、屏東降雨增強，其他地區有短暫局部降雨。

今日下午到晚上颱風移動到台灣西南側海面，南部降雨明顯增強，今天深夜到凌晨颱風往金門、澎湖移動，這期間金門及澎湖降雨會更劇烈。今晚在西南部容易有陣雨，東半部雨勢會稍微趨緩。

羅雅尹提醒，今日台東、恆春強風豪雨，宜花仍豪雨不斷，南部在下午、澎湖在晚上風雨會增強，金門有強陣風，且今夜到明晨風雨會增強，北部、馬祖有強陣風及間歇雨，中部則是間歇雨，晚上沿海風力增強。