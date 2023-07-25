5生肖最有帝王命！　2024總統大選「僅一人落榜」

▲2024總統大選競爭激烈。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

記者陳致平／綜合報導

2024總統大選火熱開打，目前參選人有民進黨賴清德、國民黨侯友宜以及民眾黨柯文哲，至於鴻海創辦人郭台銘近期動作頻頻，是否形成更熱鬧的「四腳督」情況，各界仍持續關注。對此，知名命理專家小孟老師則分析「最有帝王命」的5生肖，目前有意競逐總統大位的4人選，僅有一人落榜。

小孟老師在臉書分析道，在中國最有帝王命的生肖前5名依序是，屬兔、屬龍、屬馬、屬虎和屬豬者。

小孟老師指出，生肖屬兔、龍、馬、虎和屬豬者很有皇帝命，許多企業家也都是此5生肖。為什麼屬兔者會勇奪第一名？乃因兔子能跳躍思考，腦筋靈活，身段柔軟以退爲進，也能懂的進退，也有狡兔三窟狡猾的意謂。

小孟老書解釋，屬龍者為何是第2名？是因為過去帝王喜歡將皇位傳給屬龍的孩子，因爲飛龍在天，加上龍子得寵，也很會甜言蜜語，也比較冷靜處理外部事宜。

屬馬者則是第三名，因為屬馬的人就像馬兒一樣，很會打仗，敢衝敢怒敢恨，不怕任何挑戰會堅持到底，而且執行力很高不容許以下犯上，說出去的話就會做到，駟馬難追，因此成功都是靠著爭鬥與誠信。

至於第4名是屬虎者，肖虎的人非常的兇猛，而且又愛面子，一旦當帝王就是要做到最完美無暇，而且屬老虎的人很懂得抓住機會，也很懂得善用時機，也很會佈局，懂得在什麼時機點要出手，因此都很容易當上帝王。

第五名則是屬豬的人，其個性比較溫吞，但比善於偽裝，懂得把握時機，是他的時機時他就會勇往直前，加上屬豬的人比較清廉，能夠得到子民跟臣子的喜愛，很懂得接地氣善於演說，所以能夠靠著自己的說服力上位。

▲國民黨總統參選人侯友宜24日正式獲全代會提名。（圖／記者林敬旻攝）

小孟老師也列出歷年中華民國總統生肖，蔣中正屬豬、嚴家淦屬蛇、蔣經國和李登輝屬狗、馬英九和陳水扁屬虎，現任總統蔡英文屬猴，他也在文末留下一句疑問「下一任會是誰呢？」

因此，檢視目前競逐2024總統大選的各黨參選人中，民眾黨柯文哲和民進黨賴清德屬豬，侯友宜屬雞，還不確定是否參選的鴻海創辦人郭台銘則是屬虎，如果依照小孟老師生肖帝王命分析，柯文哲、賴清德和郭台銘生紛紛入榜，屬雞的侯友宜則排在第十名，不過，以上為民俗說法，僅供參考，最終仍待2024年1月13日的總統大選投票結果。