　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5生肖最有帝王命！　2024總統大選「僅一人落榜」

▲▼賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

▲2024總統大選競爭激烈。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

記者陳致平／綜合報導

2024總統大選火熱開打，目前參選人有民進黨賴清德、國民黨侯友宜以及民眾黨柯文哲，至於鴻海創辦人郭台銘近期動作頻頻，是否形成更熱鬧的「四腳督」情況，各界仍持續關注。對此，知名命理專家小孟老師則分析「最有帝王命」的5生肖，目前有意競逐總統大位的4人選，僅有一人落榜。

小孟老師在臉書分析道，在中國最有帝王命的生肖前5名依序是，屬兔、屬龍、屬馬、屬虎和屬豬者。

小孟老師指出，生肖屬兔、龍、馬、虎和屬豬者很有皇帝命，許多企業家也都是此5生肖。為什麼屬兔者會勇奪第一名？乃因兔子能跳躍思考，腦筋靈活，身段柔軟以退爲進，也能懂的進退，也有狡兔三窟狡猾的意謂。

小孟老書解釋，屬龍者為何是第2名？是因為過去帝王喜歡將皇位傳給屬龍的孩子，因爲飛龍在天，加上龍子得寵，也很會甜言蜜語，也比較冷靜處理外部事宜。

屬馬者則是第三名，因為屬馬的人就像馬兒一樣，很會打仗，敢衝敢怒敢恨，不怕任何挑戰會堅持到底，而且執行力很高不容許以下犯上，說出去的話就會做到，駟馬難追，因此成功都是靠著爭鬥與誠信。

至於第4名是屬虎者，肖虎的人非常的兇猛，而且又愛面子，一旦當帝王就是要做到最完美無暇，而且屬老虎的人很懂得抓住機會，也很懂得善用時機，也很會佈局，懂得在什麼時機點要出手，因此都很容易當上帝王。

第五名則是屬豬的人，其個性比較溫吞，但比善於偽裝，懂得把握時機，是他的時機時他就會勇往直前，加上屬豬的人比較清廉，能夠得到子民跟臣子的喜愛，很懂得接地氣善於演說，所以能夠靠著自己的說服力上位。

▲國民黨總統參選人侯友宜出席軍警消聯合總會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜24日正式獲全代會提名。（圖／記者林敬旻攝）

小孟老師也列出歷年中華民國總統生肖，蔣中正屬豬、嚴家淦屬蛇、蔣經國和李登輝屬狗、馬英九和陳水扁屬虎，現任總統蔡英文屬猴，他也在文末留下一句疑問「下一任會是誰呢？」

因此，檢視目前競逐2024總統大選的各黨參選人中，民眾黨柯文哲和民進黨賴清德屬豬，侯友宜屬雞，還不確定是否參選的鴻海創辦人郭台銘則是屬虎，如果依照小孟老師生肖帝王命分析，柯文哲、賴清德和郭台銘生紛紛入榜，屬雞的侯友宜則排在第十名，不過，以上為民俗說法，僅供參考，最終仍待2024年1月13日的總統大選投票結果。

ET快訊
杜蘇芮襲菲律賓！　淹水山崩慘況曝
快訊／台塑調薪2.5％！　經常性薪資達5.8萬
「牛角燒肉」7門市暫停業！　代理商爆資金危機
快訊／黃子佼道歉後　孟耿如首發聲
快訊／陸警將發布　「首波警戒區」曝
辣模「蔡瑛紋」被打到流產！　渣男還睡她姐妹
LIVE／杜蘇芮將轉強颱進逼6縣市！　黑人改告大牙誹謗3盤算
杜蘇芮是「高雄人討厭的路徑」！　放假更頭痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前瞻是錢坑？綠批白「造謠抹黑」　中央負債比創21年新低

彈藥爆炸事件非漢光科目　軍方輿情系統：發現中共操作唱衰心理戰

參拜大甲媽！郭台銘同框顏清標　2人手牽手...共進素食午餐+泡茶

陳長文籲侯友宜發起「政黨輪替大聯盟」　白營：政治不是權位分配

相隔1400天再有颱風襲台　陳建仁喊話地方政府做好準備

影／蔡英文探視彈藥爆炸受傷官兵、家屬　再下令軍方全力給協助

監委查北流1.9億工程款爭議　民眾黨團「尊重」：中央地方一起努力

郭台銘發誓推動政黨輪替！　邱毅點：723後他剩「這三條路」可走

「省錢省到有害程度」　吳欣岱列舉柯文哲過往失敗政策

遭白營剪接稱「支持中央幫北流買單」　吳思瑤還原始末：看清誰不入流

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

營業51年遠百寶慶正式熄燈　總經理不捨率員工揮手道別

前瞻是錢坑？綠批白「造謠抹黑」　中央負債比創21年新低

彈藥爆炸事件非漢光科目　軍方輿情系統：發現中共操作唱衰心理戰

參拜大甲媽！郭台銘同框顏清標　2人手牽手...共進素食午餐+泡茶

陳長文籲侯友宜發起「政黨輪替大聯盟」　白營：政治不是權位分配

相隔1400天再有颱風襲台　陳建仁喊話地方政府做好準備

影／蔡英文探視彈藥爆炸受傷官兵、家屬　再下令軍方全力給協助

監委查北流1.9億工程款爭議　民眾黨團「尊重」：中央地方一起努力

郭台銘發誓推動政黨輪替！　邱毅點：723後他剩「這三條路」可走

「省錢省到有害程度」　吳欣岱列舉柯文哲過往失敗政策

遭白營剪接稱「支持中央幫北流買單」　吳思瑤還原始末：看清誰不入流

馮提莫罹癌「腫瘤緊靠聲帶」！術後聲音沙啞淚崩：最寶貴東西沒了

釀酒人大螢幕開玩笑糗了！　紅人大物超大號全壘打打臉

北韓深夜射2枚飛彈　邀中國派代表出席「戰勝節」活動！疫情後首次

前瞻是錢坑？綠批白「造謠抹黑」　中央負債比創21年新低

「新一代TOYOTA Alphard」身價暴漲！2手轉賣賺2倍　候車最長3年

杜蘇芮逼近！桃園冷藏蔬菜有95公噸　蘇俊賓：蔬果供應充足

哈登公開談「里拉德喊賣我」　不希望被送到「不想去」的球隊

拿了就虧？最頂4千元吃到飽「出現紅龜粿」吵翻　勇者曝心得

1.7億廢墟！　文山透天豪宅爛尾13年法拍無人問

連續夢到同一組數字　77歲女用「夢中數字」買彩券連中3次大獎

政治熱門新聞

快訊／彈藥庫爆炸士官轉內湖三總　蔡英文早上新增行程親赴慰問

律師父寫信「感謝館長」挽救他兒子

2024大選　命理師曝生肖排行

直擊！　侯友宜登台前拚到最後一刻

「漢光演習」近7年10官兵殉職

台灣民意基金會：賴清德36.4％、柯文哲27.8％、侯友宜20.2％

4市齊宣布颱風假？蔣 : 共同生活圈

萬安演習海報PO美軍機　蔣：會要求改進

6億元投資+3萬工作機會　1.3萬人搶當高雄居民

120迫砲彈爆炸釀9傷　陸軍：當時執行馬祖回運彈藥檢分例行作業

漢光演習39年14起意外　29人受傷、15人死亡

內湖男不配合避難　北市確定開罰

中評委建請將「韓國瑜列不分區第一」？　挺侯大老：有助團結

漢光意外官兵手被炸爛　蔡英文指示全力協助救治事宜

更多熱門

相關新聞

馬英九訪歐！於國際蘭馨世界總會演說　談中華民國維護女權貢獻

馬英九訪歐！於國際蘭馨世界總會演說　談中華民國維護女權貢獻

前總統馬英九今（25）日訪問歐洲，預計將出席國際蘭馨世界總會於愛爾蘭舉行的世界年會發表演說，弘揚中華民國對維護婦女權益之貢獻，同時也將訪問聖母大學倫敦分院發表演說，並率「大九學堂」學員與聖母大學交流。

郭台銘台中參拜關公　發誓推動政黨輪替

郭台銘台中參拜關公　發誓推動政黨輪替

在野聯盟如何組成？　黃暐瀚：侯友宜民調衝回30

在野聯盟如何組成？　黃暐瀚：侯友宜民調衝回30

禿子漢子全代會擁抱促民調回升？　蔡正元：不會！太樂觀了

禿子漢子全代會擁抱促民調回升？　蔡正元：不會！太樂觀了

網預估2024總統「最終得票率」　郭正亮建議：「侯柯」要找共同點

網預估2024總統「最終得票率」　郭正亮建議：「侯柯」要找共同點

關鍵字：

總統大選郭台銘侯友宜柯文哲賴清德

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

馮提莫證實「罹甲狀腺癌末期」！悲認：不想活下去

41歲吳宇舒生了！結婚10年迎大寶

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

即／消防夫妻勒索麥當勞7060萬...二審重判6年半

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面