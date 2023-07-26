女嬰吸毒煙霧猝逝　刺青師媽罵司法「恐龍」戰網友：見鬼了

▲刺青師彫博找來友人到保母家討公道，隨後對保母動手攻擊。（圖／翻攝自YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名刺青師彫博先前指控11個月大的女兒被保母摔死，還帶人到保母家動用私刑，未料26日案情出現反轉。檢方調查，彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用而重摔頭部身亡。對此，彫博的媽媽也發文痛批司法，除了揚言要上訴之外，還跟留言區的網友大吵。

檢方調查曝光後，蔡姓女嬰的阿嬤26日先發文「翻轉轉什麼」表示，保母承認有出去沒事，把小孩給沒證照的照顧沒事，時間出入也沒事，女嬰頭部開刀時頭髮都理光光了，檢方怎麼可能取得3公分毛髮，認為檢方的說法不合理，「我會上抗（上訴）到底的」。

▲網紅鳳梨（吳泓逸）當初幫彫博發聲，雖勸網友不要私刑、肉搜，但仍有人衝到保母家撒冥紙、嗆聲。（圖／記者謝盛帆攝）



許多網友紛紛到阿嬤的臉書下方留言，「所以你兒子有沒有吸毒嘛，講話啊」、「好了啦，有沒有在家吸K煙嘛」、「給小朋友吸到毒真的太誇張了，支持檢方」、「你們要不要先澄清有沒有吸毒，如果沒有的話，事情就很好處理了呀」、「阿嬤加油，一定讓吸毒的受到法律制裁」、「加油阿嬤，挺住！雖然妳兒子跟你兒子的朋友們都公然承認自己抽K，但相信你們背景很硬，可以渡過難關的」。

也有人力挺阿嬤說，「加油！真不懂一堆人說翻車，到底是在翻什麼意思，保姆的問題怎麼會又推來你們這裡，真的氣炸」、「樓上的某些人吃飽撐著沒事幹？一定要在受害者家屬傷口撒鹽嗎？先不（管）女嬰爸怎麼樣，光保母不起訴處分就有問題了不是嗎」、「台灣的司法在那裡，一個案子竟然能拖延那麼久」。

▲彫博（左）。（圖／記者賴文萱攝）



對於網友的留言，阿嬤表示，女嬰是她帶、她餵奶，但到了保母家就出事，質疑保母真的沒問題嗎？且有些麻醉前導劑也會含K它命，質問網友「你是醫生還是法醫啊，死的是我家的孩子，如果這樣說起來孩子長期餵毒，應該會頻出醫院吧！會在我手上11個月都沒事，到褓母家就出事，見鬼了」。

有人留言，「台灣的司法在哪裡，一個案子竟然能拖延那麼久」，女嬰阿嬤則回「真的如此馬上驗就馬上有了，何必拖2年，這司法也太厲害了，不意外恐龍是大家常在罵的」。

然而，阿嬤可能對案情有誤解，法醫採檢女嬰殘留的髮根、血液、胃內容物，驗出K他命反應，推測是從空氣吸入含K他命煙霧所致；另外，女嬰父親蔡男「彫博」在案發後馬上剃光頭髮，採檢他3公分的毛髮後驗出K他命反應，因此另案偵辦蔡姓生父涉嫌過失致死、使未成年施用毒品等罪。